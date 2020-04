Başkan Akman’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 1 Mayıs’ın ülkelerin gelişmesinde, ekonomilerinin güçlenmesinde büyük emeği bulunan işçilerin hak arayış mücadelesinin simgesi olduğunu söyledi.

‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde işçilerin çok önemli bir role sahip olduğunu kaydetti. Kendileri için alın teri ve emeğin en yüce değer olduğunu ifade eden Başkan Akman, “Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Çöpü toplayan, kanala giren, asfaltı döken ve her türlü sıkıntıyı çeken emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıs’larda değil, her zaman yanlarındayız” dedi.

Dünyanın her yerinden sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı yürüttükleri takdire şayan mücadelenin bir benzerinin de işçilerin sahada verdiğini vurgulayan Başkan Akman, “Görünmez kahramanlar olarak adlandırdığımız işçilerimiz gülerdir sahada korona virüs salgınına karşı bir yanda çevre temizliğini yürütürken, bir yanda da yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. İşçi kardeşlerimiz herkes uykudayken çöpleri topluyor, sokakları süpürüyor ve arkasından yıkıyor. Büyük bir özveriyle görevini yerine getiren, başarının, emeğin ve üretimin gerçek sahipleri olan işçi kardeşlerimizin haklarının yeni düzenlemelerle daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için yerel yöneticiler olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

AK Parti hükümetlerinin son yılda yaptığı düzenlemeler neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs’ı, ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirdiğini vurgulayan Başkan Akman, “Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında en büyük pay ve emek sahibi çalışanlarımızındır. İşçilerimiz ve diğer çalışanlarımız için bu özel günü çok anlamlı ve yerinde buluyor. Bu yıl her ne kadar kutlama etkinlikleri yapılmasa da tüm işçi kardeşlerimizin,‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eder sağlık, mutluluk ve başarı dilerim” diye konuştu.