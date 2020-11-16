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Başkan Alim Işık: "Başımız dik, anlımız açık"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.11.2020 10:49 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Başkan Alim Işık: "Başımız dik, anlımız açık"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Belediyede her şey şeffaf, başımız dik, alnımız açık. Birilerinin alışageldiği düzeni, haktan ve halktan yana değiştirdik. Rahatsızlıkları bundan olsa gerek" dedi.
Bazı basın yayın organlarının şahsı ve belediye ile ilgili ’çamur at izi kalsın’ mantığıyla haberler yaptığını dile getiren Başkan Işık, "Biz doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. ’Çamur at, izi kalsın’ mantığıyla belli çevreler tarafından kasıtlı yapılan bu haberler moralimizi bozmadığı gibi, çalışma azmimizi daha da artırır. Abdestimizden şüphemiz olmadığı için ibadetlerimizden şüphemiz yoktur. Çiğ erik yemediğimiz için de karnımız ağrımaz. Yapacak çok işimiz var ve daha çok çalışacağız. Çalmadık, çaldırmadık, yemedik, yedirmedik. Kapalı kapılar ardında iş çevirmedik. Her şey şeffaf, başımız dik, alnımız açık. Birilerinin alışageldiği düzeni haktan ve halktan yana değiştirdik. Rahatsızlıkları bundan olsa gerek. PKK bayraklı çocuk parklarını haber yapamayan sicili bozukların çalışmalarımızı övmelerini zaten beklemiyoruz. Ancak konuyu saptırıp yalan ve iftira ile kamuoyunu aldatmaya çalışanlardan hem bu dünyada hem de ahirette hesap soracağız" diye konuştu.

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