Başkan Altınsoy: “Eski Türkiye yok, artık güçlü bir ülkeyiz”

Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanındaki bölgede tatbikat yapma kararını eleştiren AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Dış ülkeler karşısında eğilip bükülüp her dediğini kabul eden o eski Türkiye yok. Her alanda Milletinin hakkını savunan ve söke söke alan bir güçlü bir Türkiye var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü saldırılara ve baskılara rağmen Türkiye’nin artık eski karanlık günlerinden çok uzakta her geçen gün daha da çok gelişen ve güçlenen bir ülke durumuna geldiğini ifade eden Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, enerji başta olmak üzere ekonomiden, sanayiye, sağlıktan turizme, ulaşımdan tarıma kadar tüm alanlarda kalkınmanın devam edeceğini belirtti. 18 yılda siyasette, ekonomide, askeri alanda kendi kararlarını kendi alan, kendi hedeflerini kendi belirleyen, kendi projelerini kendi uygulayan bir Türkiye inşa ettiklerini aktaran Altınsoy, “İnşallah en zorlu dönemi geride bıraktık. Artık, ektiğimiz tohumların hasadını toplamanın, verdiğimiz emeklerin karşılığını görmenin, yaptığımız fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir” dedi.

Doğu Akdeniz’de yürütülen çalışmaları engellemek isteyenlere karşı gerektiğinde zor kullanma pahasına Türkiye’nin hakkına sahip çıkacaklarını vurgulayan Altınsoy, sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bölgedeki faaliyetlerinde geri adım atılmayacağını vurguladı. Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan’ın yetkisiz şekilde Navtex mesajını yayınladığını aktaran Altınsoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Türkiye, ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır” şeklinde konuştu.