Başkan Atay depremin karamanlarını ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) gönüllüleriyle bir araya geldi.

İzmir Depremi’nde gösterdikleri özverili çalışmalar için ekibe teşekkür eden Atay, EFAK envanterine 2 yeni araç alınacağının da müjdesini verdi.

Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Atay, EFAK Ekip Sorumlusu Hanife Munglay‘dan İzmir Depremi’nde yürüttükleri arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Atay, “Emekleriniz parayla veya başka bir şekilde ödenemez. Çalışmalarda hepimizin umudu oldunuz. Enkaz altından 2 vatandaşımızı canlı olarak çıkardığınız haberiyle bize umut oldunuz” dedi.

EFAK ekibinin arama-kurtarma çalışmalarında ekipman olarak gereksinim duyduğu araçları bir an önce tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Atay, EFAK’a teslim edilmek üzere kentsel arama kurtarma aracı ve kurtarma römorku alınması için talimat verdi.

Efeler Belediye Başkanı Atay, konuşmasının devamında;

“Sizin can kurtarmak için kullandığınız araçlar, bir belediye başkanının makam aracından daha kıymetli ve önemlidir. Ben göreve geldikten sonra yeni makam aracı almadım, mevcut araçları kullanmaya devam ediyorum ama eğer gerekirse sizin araçlarınızı temin etmek için bu araçları da satarım. Gereken araçları alacağız ama umarım bir gün bile kullanmak zorunda kalmayız” ifadelerinde bulundu. Başkan Atay, toplantı sonunda 11 kişilik EFAK timine plaket ve çiçek takdim etti.

