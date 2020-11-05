YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başkan Atay depremin karamanlarını ağırladı

Başkan Atay depremin karamanlarını ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 17:43 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) gönüllüleriyle bir araya geldi.İzmir Depremi’nde gösterdikleri özverili çalışmalar için ekibe teşekkür eden Atay, EFAK envanterine 2 yeni araç alınacağının da müjdesini verdi.Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Atay, EFAK Ekip Sorumlusu Hanife Munglay‘dan İzmir Depremi’nde yürüttükleri arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) gönüllüleriyle bir araya geldi.
İzmir Depremi’nde gösterdikleri özverili çalışmalar için ekibe teşekkür eden Atay, EFAK envanterine 2 yeni araç alınacağının da müjdesini verdi.
Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Atay, EFAK Ekip Sorumlusu Hanife Munglay‘dan İzmir Depremi’nde yürüttükleri arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Atay, “Emekleriniz parayla veya başka bir şekilde ödenemez. Çalışmalarda hepimizin umudu oldunuz. Enkaz altından 2 vatandaşımızı canlı olarak çıkardığınız haberiyle bize umut oldunuz” dedi.
EFAK ekibinin arama-kurtarma çalışmalarında ekipman olarak gereksinim duyduğu araçları bir an önce tamamlayacaklarını söyleyen Başkan Atay, EFAK’a teslim edilmek üzere kentsel arama kurtarma aracı ve kurtarma römorku alınması için talimat verdi.
Efeler Belediye Başkanı Atay, konuşmasının devamında;
“Sizin can kurtarmak için kullandığınız araçlar, bir belediye başkanının makam aracından daha kıymetli ve önemlidir. Ben göreve geldikten sonra yeni makam aracı almadım, mevcut araçları kullanmaya devam ediyorum ama eğer gerekirse sizin araçlarınızı temin etmek için bu araçları da satarım. Gereken araçları alacağız ama umarım bir gün bile kullanmak zorunda kalmayız” ifadelerinde bulundu. Başkan Atay, toplantı sonunda 11 kişilik EFAK timine plaket ve çiçek takdim etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
İzol’dan Biden uyarısı
İzol’dan Biden uyarısı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Büyükşehir sanayi bölgelerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor
Denizlisporlu oyuncular Yeni Malatyaspor maçından puanla dönmek istiyor

Aydın Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:31
Öğle
12:57
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Aile Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Cezaevindeki Ağar'dan Mesaj Var
Cezaevindeki Ağar'dan Mesaj Var
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.