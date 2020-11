Başkan Berge’den Öğretmenler Günü mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN ESOB Başkanı İsa Berge, mesajında, “Toplumumuzda aydınlatıcı bir rol üstlenen öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyoruz. Yeni nesillerimiz öğretmenlerimize emanettir. Bir ana gibi bir baba gibi kutsal olan öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sadece dersleri değil hayatı da öğretiyor. Geleceğimiz olan evlatlarımızı emin ellere teslim etmekteyiz. Öğretmen her öğrenci için bir yaşam kaynağıdır. Kendisini hayata hazırlayan birer kahramandır. Özellikle pandemi sürecinde de gördük ki uzaktan da olsa öğretmenlerimiz evlatlarımızı yalnız bırakmadı. Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz arasındaki sevgi bağı her zaman kuvvetlidir. Eğitimin bir parçası olan ebeveynler de çocuklarını öğretmenlerine sevgi ile emanet etmektedir. İlkeleri ve etik kuralları ile çocuklarımıza eğitim veren ve her zaman onların iyi birer insan olabilmesi için hayatı boyunca çabalayan öğretmenlerimize minnettarız. Evlatlarımızı kendi evlatlarından ayırmayan kıymetli öğretmenlerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi ve şehit olan öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Bilgi çağında olduğumuz şu dönemlerde unutulmamalıdır ki bir toplumu ayakta tutan eğitimdir. Eğitim bilimlerinde de belirtildiği gibi en güzel öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenmedir anlayışındaki bir eğitim sistemine geçmeliyiz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarız” dedi.