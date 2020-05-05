YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 13:05 | Son Güncelleme

Çalışma ekibiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “bizim davamız memlekete hizmet davasıdır” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

Çalışma ekibiyle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “bizim davamız memlekete hizmet davasıdır” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının katılımlarıyla video konferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya genelinde ve Türkiye’de salgın bir hastalık haline gelen korona virüs (Covit-19) ile mücadele kapsamında İSU’nun sürdürdüğü çalışmalar ve önlemler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Vatandaşlarımızın her platformdan dile getirdiği taleplere hızlı bir şekilde cevap vermeyi sürdüreceğiz. Bizlerin ahdi halkımıza hizmettir ve buna sadık bir şekilde yol yürüyoruz. Unutmayalım ki bizim davamız memlekete hizmet davasıdır” dedi.
İSU’nun yöneticileriyle olan toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Bizler önce vatanım, önce milletim diyenleriz. Şunu da vurgulamak isterim ki bizim mücadelemiz ülkemizi ve şehrimizi aydınlık geleceğe yepyeni ufuklara kavuşturma mücadelesidir. Hassasiyetimiz, milletimizdir. Memleketimize ve Kocaeli’mize sevdalı kadrolar olarak dün nasıl çok çalıştıysak, bugünde çalışıyoruz ama yarın daha çok çalışacağız” diye konuştu.
Kocaeli genelinde yapılan altyapı yatırımları, altyapı kolektör hatları, mazgal ve ızgaralar ile dere temizlik çalışmaları, işletmecilik alanındaki çalışmalar hakkında da detaylı bir sunum alan Başkan Büyükakın, korona ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının çok iyi değerlendirilmesinin talimatını da verdi. Vatandaşların her türlü ve her platformdan gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Tüm çalışmalarımızda sokağa çıkma kısıtlamasının en verimli şekilde kullanmaya gayret edelim. Suyun sağlıklı ve kesintisiz ulaştırılmasının önemi bu dönemde bir kez daha öne çıktı. Bu hassasiyetle çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Gebze Ctp hat deplasesi inşaatı, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kartepe Köseköy Kazım Karabekir Caddesi yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon yapımı başta olmak üzere, Kandıra sahil bölgesi atıksu terfi merkezleri revizyonu İnşaatı yanı sıra İzmit Nebihoca içme suyu ve kanalizasyon inşaatı, İzmit Kısalar Pirceler, Kandıra Sarıahmetler ve Kandıra GİOSB içme suyu inşaatı hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Darıca ve Gebze ilçeleri muhtelif cadde ve sokaklarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarının geldiği son durumu hakkında detaylı bir sunum da aldı. Saha çalışmalarında görevli personellerin her türlü güvenlik önlemleri almasına dikkat edilmesini isteyen Başkan Büyükakın, “Korona salgını nedeniyle kentimize hizmet eden çalışanlarımızın dünyayı saran bu salgına karşı tüm kişisel önlemlerini aldıklarına çok özen gösterelim” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın ‘’Bizim davamız memlekete hizmet davasıdır’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Beylik Eczanesi
Gebze
Anıl Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Pelin Eczanesi
Golcuk
Derman Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.