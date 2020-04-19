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Başkan Büyükakın; ‘’Elli beş bin gıda kolisi talep aldık’’

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:32 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gıda kolisi noktasında talepler şu an itibariyle Kocaeli’de 55 bin civarındadır” dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Başkan Büyükakın; ‘’Elli beş bin gıda kolisi talep aldık’’

Korona virüsle mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gıda kolisi noktasında talepler şu an itibariyle Kocaeli’de 55 bin civarındadır” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri ulaştırdıklarını ifade eden Büyükakın, “Biz yıllardır ‘Gönül Kazan’ projesi adı altında cebinde parası olsa bile evinde parasıyla aldığı malzemeyi yemek haline pişiremeyecek olan yaşlılarımıza yıllardır hazır yemek götürürüz. Onlar sadece ısıtsınlar ve yiyebilsinler diye yıllardır devam eden bu projenin kapsamını genişleterek devam ediyoruz” dedi.
“Evde bakım hizmetlerimiz yıllardır devam ediyor” açıklamasını yapan Başkan Büyükakın, “Yatalak hasta olan vatandaşlarımız var. İstediğiniz kadar haliniz vaktiniz yerinde olsun saçı uzar, sakalı uzar, bakıma muhtaçtır. Öz bakım dahil olmak üzere bu hizmetlerimiz yıllardır devam ediyor. Yine devam ediyor sayıları artarak. Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik durumu bozulan insanlar olabilirdi. Biz her türlü ihtimali hesaba katarak daha Türkiye’de vakalar görülmeden önce gıda paketlerinin teminiyle ilgili süreci başlattık. Biz kriz başladığında hemen üç dört gün içerisinde bu paketleri teslim aldık. 1 Nisan itibariyle gıda yardımlarını yapmaya başladık” diye konuştu.
Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerini içine alan bölgede toplam 5 bin kolinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Büyükakın, “Gıda kolisi noktasında talepler şu an itibariyle aşağı yukarı 55 bin civarındadır. Gün gün arkadaşlarımız dağıtmaya devam ediyor. Şu an itibariyle yirmi beş bin gıda kolisinin dağıtımı gerçekleştirdik. Biz bunu tesadüfen söylemedik. Elimizde yeterince gıda kolisi var. Herhangi bir sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımız olursa sosyal belediyeciliğin bir gereğidir bu. Sosyal yardım paketlerini kendilerine ulaştıracağımızı söyledik. Allah izin verirse önümüzdeki süreçte bütün bu yardımları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu kentte aç ve açıkta kimse kalmayacak. Sakin ve titiz bir şekilde işimizi yapıyoruz. Biz gereken tüm tedbirlerimiz aldık. Hemşerilerimiz bize güvensinler” şeklinde konuştu.

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