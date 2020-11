Başkan Büyükgöz Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü tebrik etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle okullarda ziyaret ettiği öğretmenlerin Öğretmenler Gününü tebrik etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle okullarda öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Gününü tebrik etti, çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e okul ziyaretlerinde Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Büyükgöz, "Her insanın hayatından bir öğretmen geçmiştir. Sizler bu ülkenin hatta dünyanın geleceğini yetiştiren, kutsal bir görev yapan insanlarsınız. 24 Kasım sembolik bir gün sizlerin kıymeti her gün bilinmeli yaptığınız mesleğin ne kadar önemli olduğunu asla unutmamalıyız. Öğretmenlerimizin hakkını ne kadar teşekkür etsek ödeyemeyiz. Dünya olarak zor bir dönemde geçtiğimiz son zamanlarda da yine sizlere büyük görevler düşüyor. Uzaktan eğitimle de olsa çocuklarımızın eğitimlerini aksatmamaya çalışacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayrıca bu kutsal görevi yerine getirirken şehit edilen öğretmenlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

Gebze genelinde tüm öğretmeler için isim ve soy isimlerinin yazılı olduğu kupa bardaklar hazırlatan Başkan Büyükgöz, “Öyle bir zamandayız ki her şeye dikkat etmek zorundayız. Sizler için isim ve soy isimlerinizin yazılı olduğu bardaklar hazırlattık. Böylece bardakların karışması söz konusu olmayacak ve herkes kendi bardağını kullanacak. Yanında yine 40 yıl hatırı olan kahvelerimiz var" diye konuştu.

Başkan Büyükgöz ayrıca öğretmenlere çiçeklerinde kullanmaları için Gebze Belediyesi tarafından pazarlardaki meyve sebzelerin atıklarından elde edilen doğal gübreden de hediye etti. Proje hakkında öğretmenlere bilgi de veren Başkan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi olarak çevreye ve geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bu gördüğünüz gübreler katkısız yüzde yüz doğal gübre. Mevlana Pazarımızdaki tesisimizde pazar atıklarından elde ediliyor. Bu tesisimizi sırasıyla diğer pazar alanlarımıza da kuracağız. Topraktan geleni yine toprağa faydalı bir hala getirerek ulaştıracağız. Sıfır Atık Projesi kapsamına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.