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Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı

19.02.2021 17:03 | Son Güncelleme:
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Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı

Koronavirüs salgınının önlenebilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Pandemi Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında bir kez daha toplandı.Toplantıya, İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Koronavirüs salgınının önlenebilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Pandemi Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında bir kez daha toplandı.
Toplantıya, İl Pandemi Kurulu Üyesi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. İl Pandemi Kurulu Toplantısı’nda Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, toplum sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek amacıyla sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 16 ilçeyi de kapsayan pandemi mücadelesi bulunduğunu ve ilçelere de destek sağladığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşım başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu yerlere ilişkin tedbirlerin kararlılıkla uygulandığına işaret etti.
Büyükkılıç, salgınla mücadele kapsamında aynı hassasiyetle tedbir ve önlemleri sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, İl Pandemi Kurulu Toplantısı’na katıldı

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