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Başkan Cengiz birim müdürlerini topladı

25.01.2021 16:18 | Son Güncelleme:
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İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Belediye birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiYürütülen çalışmaların, hedeflenen çalışmaların ve mahallelerden gelen taleplerin ele alındığı Başkan Cengiz’in önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve Belediye Birim Müdürleri katılım sağladı.Minimum şikayet maksimum hizmetMesai kavramı gözetmeksizin halkın taleplerine öncelik vererek her mahalleye dokunduklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Halkımızın talep ve önerileri önemli.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz Belediye birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Yürütülen çalışmaların, hedeflenen çalışmaların ve mahallelerden gelen taleplerin ele alındığı Başkan Cengiz’in önderliğinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Önder ve Belediye Birim Müdürleri katılım sağladı.
Minimum şikayet maksimum hizmet
Mesai kavramı gözetmeksizin halkın taleplerine öncelik vererek her mahalleye dokunduklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Halkımızın talep ve önerileri önemli. Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yürüttüğümüz hizmeti, minimum şikayet maksimum hizmet parolası ile gerçekleştirme hedefindeyiz. İlçe merkezinde gerçekleştirilecek altyapı ve kanalizasyon çalışmasının başlaması ile birlikte merkezde bu şikayeti neredeyse sıfıra çekmiş olacağız. Halkımızın talepleri oldukça fazla. Hepsine aynı anda yetişmemizin mümkünatı yok. Tüm gelen talepler ilgili birim müdürlüğümüzde toplanıyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda aciliyet durumuna göre hareket ederek çözüme kavuşturuyoruz.
Çözüm odaklı toplantı
Birim müdürlerimiz ile haftalık, maksimum 15 günde bir toplantı yaparak kritik yaptıklarını dile getiren Başkan Cengiz “ Her toplantımızı çözüm odaklı sonuçlara gitmek için yapıyoruz. Birim müdürlerimiz ile günün her saati irtibat halindeyiz. Yürütülen çalışmaları anbean takip ediyoruz. Halkımızın memnuniyeti ilk hedefimiz. Çalışmamızı hava muhalefeti dışında aksatacak bir şey olmuyor. Olmaması da en büyük arzumuz. 69 mahalleye hizmeti aksatmadan götürme hedefindeyiz. Bunu da bu zamana kadar birim müdürlerimiz ile koordineli çalışma yürüterek sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz” dedi

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