Başkan Çerçioğlu: “Aydın için 18 saat çalıştım ve herkese eşit yaklaştım”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tohumları korumanın en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunun altını çizerek “Ata Tohumları” projesinin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini vurguladı. Atatürk Kent Meydanı’nda yapılan ve domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidelerinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar dağıtılan fideler almak için adeta birbiriyle yarıştı. Vatandaşlar için Kent Meydanı’na getirilen 35 bin fide ise yoğun ilgi sonrasında yarım saatte bitti.

“TAM DA İSTEDİĞİMİZ BU”

Tohumların yerli tohum olduğuna dikkat çeken Başkan Çerçioğlu; “Biz toplamda 3 milyon adet fide dağıttık ama bugün de 35 bin civarında fidelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Her yıl düzenli olarak bunu yapıyoruz. Ata tohumlarımız. Büyüklerimizin sandıklarından topladık. Amacımız kendi yerli ve milli tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak. Fark ettiyseniz vatandaşımız da ‘Biz tohumlarını alıyoruz, saklıyoruz ve gelecek yıl tekrar büyütüyoruz’ diyor. Tam da bizim istediğimiz bu. Yerli ve milli böyle olur. Bunlar İsrail tohumu değil yerli tohum bunlar” dedi.

“65 BİN BAŞVURU VAR”

Emeklilerin Halk Ege Et mağazalarından indirimli ürün alabilmeleri ve emekliye destek kapsamında hayata geçirdikleri ‘Emekli Kart’a başvuruların yoğun olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, şu ana kadar 65 bin civarı başvuru yapıldığını belirterek “65 bin civarında bir başvuru var. Et devam ediyor bilindiği gibi. Bugün de süt ve süt ürünlerinde de yüzde 20 indirimimiz başlıyor ve bu indirimler devam edecek. Emeklilerimizin durumu düzelinceye kadar biz buna devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum. Emeklimizi bir somun ekmeğe muhtaç ettiler. Ne zaman emeklilerimiz bu duruma düşmüştü. Ben utanıyorum söylerken. Yani biz sosyal yardımlarımızdan bahsederken utanıyoruz artık” dedi.

“AYDIN İÇİN 18 SAAT ÇALIŞTIM”

Her zaman parti ayırt etmeden eşit ve adil bir şekilde hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, tüm partililere seslenerek “Ben belediye başkanlığı sürecimde hiçbir partiyi ayırt etmedim. Herkese eşit mesafede oldum. Adil oldum. Herkese eşit hizmet götürdük. Sadece kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguladık ve fakir fukara, garip gurebanın yanında olduk. Çünkü biz varız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Bundan sonra da bu sosyal projelerimize de Anıl başkanım ile birlikte devam edeceğiz. Evet, bir parti çatısı altından seçiliyoruz ama ondan sonra rozetimizi çıkartıyoruz. Herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz. Buradan tüm partilerin mensuplarına, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aydın için 18 saat çalıştım. Bundan sonra da Efeler’de Anıl başkanımla beraber, Aydın için 18 saat çalışacağımıza söz veriyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz ve herkesin oyunu istiyorum. Çünkü ben belediye başkanlığı sürecimde herkese eşit ve adil davrandım. Eşit ve adil davranmaya da devam edeceğim” şeklinde konuştu.