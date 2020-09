Başkan Dağtekin: “Sahadayız, güçlüyüz, hazırız”

AK Parti İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, hafta sonu yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı ile Gölbaşı İlçe Başkanlığının 7. olağan kongrelerine yönelik yapılan hazırlıklar konuşuldu.

İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın telekonferansla katılırken, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç belediye çalışmaları ve gündemdeki projelerin son durumu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış kongre hazırlıkları, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise kırsal kesimde yapılan çalışmalara yönelik birer sunum yaptı.

Toplantıya telefonla bağlanan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, salgın nedeniyle ertelenen ve yeniden başlayan kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulunarak “Her ne kadar fiziki bir mesafe söz konusu olsa da AK gönüllerin bir olduğunu, birlikte çarptığını bu toplantı vesile ise bir kez daha hissediyoruz. Yine bu toplantı vesile ile bu kutlu davaya emek veren kıymetli kardeşlerimiz ile büyük bir aile olmanın mutluluğunu ve gururunu bir kez daha yaşadık. Salgın nedeniyle ara verilen kongrelerimize Merkez İlçe ve Gölbaşı ilçe kongrelerimizle yeniden başlıyoruz. İl kongrelerimizden sonra inşallah büyük kongremiz olacak. Her kongre sonrası olduğu gibi bu kongrelerden de güçlenerek çıkacağız ve 2023 hedeflerine de böyle hazırlanacağız. Zira yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki; Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olan AK Parti’dir. Özellikle bu zor günleri bir an önce atlatabilmek için, Covid-19 tedbirlerine harfiyen uyarak, sıkıca çalışıp bolca üretmemiz gerekiyor. Salgın şartlarına rağmen Adıyaman’ımıza yatırım ve hizmetler noktasında geri durmadık. Bu süreçte millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, sulama projeleri, sağlık yatırımları gibi Adıyaman’ın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak birçok yatırımın ilimize kazandırılmasında büyük gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonra da yepyeni projelerle bir araya gelmeye, Adıyaman’ımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile kongrelerimizin hayırlı olmasını diliyor, partimize gönül vermiş tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında teşkilat olarak her zaman hazır ve güçlü bir şekilde saha çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “AK Parti olarak tevazu, samimiyet ve gayretin merkezinde olduğu bir siyaset anlayışını temsil etme şuuruyla kongrelerimize hazırlanıyoruz. Elbette daha önceki kongrelerimiz büyük kalabalıklarla, heyecan ve coşkuyla yapılıyordu. Ancak pandemi dönemi ile birlikte kongrelerimize Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirleri alarak hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 19 Eylül Cumartesi günü Merkez İlçe Başkanlığımızın kongresi saat 14:00’da Yeni Mahalle Kalıcı Semt Pazarında, Gölbaşı ilçe kongremiz ise saat 10:00’da düğün salonu bahçesinde yapılacak. Bu arada kadın kolları ve gençlik kollarımızın ilçe ve belde kongrelerini de yine bu tedbirler kapsamında yapıyoruz. İlçe ve belde kongrelerimiz sonrasında ise il kongremizi Kasım sonu itibariyle bitirerek büyük kongremizle de bu süreci tamamlamış olacağız. ‘İnandığın Yolda Yürü’ sloganıyla yürüttüğümüz kongrelerimizle, 19 yıldır ülkemize hizmet eden AK kadrolarımız tecrübeli, cefakâr, fedakar yeni arkadaşlarımızla takviye ederek yolumuza devam edeceğiz.

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir, teşkilat başkan yardımcılarımız ve bölge koordinatörlerimizle birlikte il teşkilatı olarak ta bizler, bu süreci hassas bir şekilde yürüttük. Yaptığımız çalışmalarda, kolay ulaşılabilen, milletimizin derdiyle hemhal olabilecek, Türkiye ve dünyayı okuyabilecek, vizyonuyla AK davamızın temel politikalarına etki edebilecek, ideallerimizi, hedeflerimizi, hayallerimizi paylaşan ve buna örnek olacak AK kadroları oluşturma gayretindeyiz. Sahadayız, güçlüyüz, hazırız. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; AK Parti’nin kuruluş felsefesinde mevki ve makamların hiçbir önemi yoktur. Bunlar sadece milletimize hizmette birer araçtır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük davanın başarısı için bir nefer gibi çalışabilme erdemini gösterebilmektir. Bunun için hiçbir kardeşimizi ‘eski AK Partili’ olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayacağız.

Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında ilan ettiği ufuk çizgimiz 2023 hedeflerine, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza yürümeyi bizlere bahşeden Rabbime sonsuz şükürler olsun. İnşallah Adıyaman’ımız için, ülkemiz için canla başla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ‘Adıyaman İçin İnandığın Yolda Yürü’ diyerek başlattığımız kongrelerimiz tüm teşkilatımız ve Adıyaman’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.