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Başkan Demir’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

ARDAHAN HABERLERİ  | 03.12.2020 10:17 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla yayınladığı mesajında, "Sosyal Belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.Başkan Demir, “Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

Başkan Demir’in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla yayınladığı mesajında, "Sosyal Belediyecilik anlayışı ile engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.
Başkan Demir, “Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli vatandaşlarımızın normal bir yaşam sürdürmeleri için toplumsal duyarlılığın arttırılması bedensel, zihinsel farklılıklarımızı birer engel olarak değil, hayata başka yönlerden açılan değişik pencereler olarak görebilir ve o pencereleri sonuna kadar açıp, başka hayatların havasını da cesaretle soluyabilirsek, aramızdaki tüm engelleri aşabiliriz demektir. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerinizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyor, bu duygu ve düşüncelerle, ’Engelliler Gününü’ kutluyorum” dedi.

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Ardahan Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:10
Öğle
12:04
İkindi
14:27
Akşam
16:48
Yatsı
18:14

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