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Başkan Deniz Köken: “Burası Eyüpsultan, niteliksiz işe imzamı atmam”

19.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Başkan Deniz Köken: “Burası Eyüpsultan, niteliksiz işe imzamı atmam”

Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, “Burası Eyüpsultan, Eyüpsultan’da da niteliksiz bir yapı ile hizmet vermek istemem.

Eyüpsultan Belediye Başkan Deniz Köken, “Burası Eyüpsultan, Eyüpsultan’da da niteliksiz bir yapı ile hizmet vermek istemem. Yaptığımız her bir eserin, fiziki görüntüsünde bir ahenk ve estetik olmalı hem de içi işlevsel olmalı” sözlerine yer verdi.
Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Karadolap’ta yapımı tamamlanan "Eyüpsultan Akademisi" ve anaokulları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eyüpsultan’da nitelikli işler ortaya koyduklarını, Eyüpsultan’da niteliksiz bir yapı ile hizmet vermek istemediklerini vurgulayan Başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz işe başlarken halkımıza da arkadaşlarımıza da şunu söyledik. Biz ne yaparsak yapalım, bütçemizi doğru kullanarak nitelikli işler yapacağız. Barakadan yerlerde kütüphane yapmam ben, kütüphane yapıyorsam da adam gibi kütüphane yaparım. Burası Eyüpsultan, Eyüpsultan’da da niteliksiz bir yapı ile hizmet vermek istemem. Yaptığımız her bir eserin, fiziki görüntüsünde bir ahenk ve estetik olmalı hem de içi işlevsel olmalı. Bu normal bir anaokulu değil. Aslında doğa temalı bir çocuk misafirhanesi orası. Burayı biz aynı zamanda çocukların toprakla, bitkilerle buluştuğu, içeride bir takım uygulamaları yaptığı, ama dışarıda da diğer okulların çocuklarını da sırayla getirebileceğimiz, gösterebileceğimiz bir yer olsun istedik. Oraya gelen çocukların sadece iki tane kağıt kesip duvara yapıştırarak, öğleden akşama kadar vakit geçirmek için gönderildiği bir yer olmaktan çıkarıp, doğayla iç içe zaman geçireceği, ekip biçeceği bir alan olarak tasarladık.”
Başkan Deniz Köken, konuşmasının devamında ise, “Bizim ecdadımız ahır kapılarını bile işlemeli yapmış. Camilerde kuş evleri vardır, caminin mimarisini bozmadan her bir köşesine kuş evleri yapmışlar. Yani ona bile bir estetik vermişler. Ahır kapısına, işleme yapmış buradan hayvan girecek dememiş. Şimdi o kadar büyük bir medeniyetten gelip barakadan kreşlerde, apartman altlarında sonradan bozma yerlerde çocukların eğitimi olmaz. Çocuklara nasıl bir pencereden baktırırsanız dünyayı öyle görür. Çocuk pencereden baktı varoş bir yer gördü dünyayı öyle zanneder; baktı pencereden çer çöp sokaklarda gördü öyle zanneder. Ama çocuk kreşe gittiğinde doğayı, yeşili, o ahengi derli toplu bir sokak, çocuk parkı gördü. Aslında biz çocuklara nasıl bir hayat vadettiğimizi bulunduğu ortamda neler yaptığımızla gösteriyoruz. Bir tane de yapsak, nitelikli eserler ortaya koymamız lazım" sözlerine yer verdi.

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