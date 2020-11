Başkan Dinçer: “Kaliteli hizmet ancak iyi bir ekip ruhu ile mümkündür’’

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte Aksaray Belediyesi Destek Hizmetlerine bağlı hizmet binasında personellerle bir araya geldi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bünyesinde sahada görev yapan personellerle buluşan Başkan Dinçer, personellerle uzun uzun sohbet etti. Beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte sıraya girerek yemekhaneden yemek alan Başkan Dinçer, personellerin sahada karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm önerileri sundu. Aksaray Belediyesine ait araç gereçlerin ve teçhizatların yer aldığı atölyelere garajlara ve depolara çocukluğundan beri alışık olduğunu personellere aktaran Başkan Dinçer, personellere millete hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu ve kaliteli hizmetin ancak iyi bir ekip ruhu ile gerçekleşebileceğini söyledi. Dinçer, şehirde yapılan her hizmet her proje vatandaşlar tarafından kullanılırken ve anılırken bütün belediye çalışanlarının anıldığına dikkat çekti. Personellere kolaylıklar dileyen Başkan Evren Dinçer, en iyi hizmetin sunulabilmesi için her zaman planlı, yerinde ve doğru zamanlamanın şart olduğunu ifade etti. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan araç ve ekipmanların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Dinçer, garaj sahasında yer alan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait depo ve atölyelerde incelemelerde bulundu.