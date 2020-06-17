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Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kırsal kesimde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a, İl Özel İdaresi Teknik Elemanı Ömer Parlak eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kırsal kesimde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan’a, İl Özel İdaresi Teknik Elemanı Ömer Parlak eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Adıyaman’ın Sultanmağara köyünde devam edilen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Adıyaman merkez ve ilçelerimize bağlı köylerimizde yapımına devam edilen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek köy muhtarlarımızdan ve teknik elemanımızdan bilgi aldık. Bugün Sultanmağara köyümüzde İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı kapsamında yapılan altyapı çalışmalarının inşaat alanındayız. Köyümüzün Muhtarı Bedir Doğan, önceki dönemlerdeki muhtarlarımız ve teknik elemanımız Ömer Parlak ile çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Sultanmağara köyümüzün altyapı çalışmaları kapsamında 4000 metre gider borusu döşeniyor, 70 adet logar kullanılmakta ve 3 ayrı depo yapılmaktadır. Bununla birlikte ilimiz genelinde gerçekleştirilen diğer hizmetlerde olduğu gibi altyapı konusunda da iyi bir mesafe kat ettik. Merkezde ve ilçelerimizde altyapı çalışmaları bağlamında hem İl Özel İdaresi hem KÖYDES Programı hem de yapımına devam edilen Çetintepe ve Büyükçay Barajı kapsamında Toplulaştırma Reformu Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan, köylerin altyapı hizmetlerinin yüzde 90’nı 2020 sonuna kadar tamamlanacaktır. Geriye kalan yüzde 10’luk kısmının yapılması içinde çalışmalara devam edip tüm gayretlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hedefimiz ilimiz geneli 453 köy ve 507 mezramızın altyapısını tamamlamak olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti Hükümetimizin ve milletvekillerimizin destekleriyle ilimizde ki sorunların bir bir çözüme kavuşturulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

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