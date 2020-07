Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’un yıl dönümünde milli birlik çağrısı

15 Temmuz’un yıl dönümünde, o gece vatan ve bağımsızlık için şehit olanları hiç unutmadıklarını ve hep andıklarını belirten Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “O gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15 Temmuz’un yıl dönümünde, o gün vatan ve bağımsızlık için şehit olanları hiç unutmadıklarını ve hep şükranla andıklarını söyleyerek, 15 Temmuz gazilerine de her daim minnet duyduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, “Bugünleri gördüysek eğer, onların o gece verdiği kahramanca mücadeleleri sayesinde. Biz de o gece onlar gibi canımız pahasına vatansever vatandaşlarımızın yanında, alanlardaydık. Hep birlikte, vatanımızı ve bağımsızlığımızı elimizden almak isteyenlerin karşısında durduk. Bu can bu bedende olduğu müddetçe de, milletimiz için canımızı koşulsuz ortaya koyarız!” dedi.