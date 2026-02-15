Başkan Eyüp Kahveci ve Vali Musa Işın’dan Kütahyaspor’a tebrik

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor’un sahaya şehrin sevgisiyle çıktığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Sahaya şehrimizin sevgisiyle çıkan, liderliğini başarılarıyla perçinleyen Kütahyaspor’umuzun mücadelesine, taraftarımızla birlikte ortak olduk. Bu güzel günde bizlere büyük bir sevinç yaşatan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Taraftarımızın coşkusu ve desteğiyle kenetlenen Kütahyaspor’umuzun, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin markası olan Kütahyaspor’umuzun daima destekçisi olacağız. Bu sene şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız."

"HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR"

Öte yandan Musa Işın da karşılaşma sonrası bir tebrik mesajı yayımlayarak, Kütahyaspor’un Eskişehir Anadoluspor karşısında elde ettiği galibiyete dikkat çekti. Vali Işın mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskişehir Anadoluspor Kulübü karşısında ortaya koyduğu disiplinli oyun, yüksek mücadele gücü ve sahadaki kararlı duruşuyla 1-0’lık önemli bir galibiyet elde eden Kütahyaspor’umuzu yürekten tebrik ediyorum. Şehrimizi başarıyla temsil eden, sahada azim ve inançla mücadele eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimimizi kutluyor; her zaman takımının yanında olan büyük Kütahyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bu anlamlı galibiyetin, takımımızın hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine vesile olmasını temenni ediyor, Mavi-Şimşekler’e kalan maçlarda üstün başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır