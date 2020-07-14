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Başkan Fırat’tan 15 Temmuz açıklaması

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 18:08 | Son Güncelleme

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.Birlik ve beraberlik mesajları vererek açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Fırat, “Geçmişte de olduğu gibi milli birlik ve mücadelemizin de bir örneği olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, 4’cü yıl dönümünde öncelikle vatanı için kendilerini adeta siper eden kahraman asker ve vatandaşlarımızın şehit ruhlarını bir kez daha yad ederek minnetle anıyorum.

Başkan Fırat’tan 15 Temmuz açıklaması

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Birlik ve beraberlik mesajları vererek açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Fırat, “Geçmişte de olduğu gibi milli birlik ve mücadelemizin de bir örneği olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, 4’cü yıl dönümünde öncelikle vatanı için kendilerini adeta siper eden kahraman asker ve vatandaşlarımızın şehit ruhlarını bir kez daha yad ederek minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin daha başka bir ülkede eşi benzeri bulunmayan bir sevda ile söz konusu vatan olduğunda ortaya çıkan kahramanları bizim en kutsal değerlerimizdir. Onların adına ve ruhuna sahip çıkmalı ve her zaman yaşatmalıyız. Birlik ve beraberlik meşalesini her daim elimizde tutarak bunu her alanda önümüzü ve geleceğimizi aydınlatması adına kullanmalıyız. Bu kavramı ülkece ve milletçe ekonomide, eğitimde, hukukta ve sağlıkta yani içinde bulunduğumuz salgın durumundan bile özverili davranarak başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Kaya Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Mehmetyapıcı Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
Kahta
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