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  4. Başkan Geylani, çocukların kitap isteğine kütüphane kurarak karşılık verdi

Başkan Geylani, çocukların kitap isteğine kütüphane kurarak karşılık verdi

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kıyıdüzü Kıyıdüzü İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencinin kendisine mektup göndererek kitap istemesine kayıtsız kalmayarak okula rafları kitaplarla dolu bir kütüphane kurdu.Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçedeki Kıyıdüzü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri Avşin Alican, Azat Kaya ve Davut Yanardağ’ın kendisine yazdığı mektup ve anasınıfı öğrencisi Eslim Sahra Alican’ın yaptığı resimden sonra Kıyıdüzü köyüne ekipleri göndererek kütüphane kurulması için talimat verdi.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Kıyıdüzü Kıyıdüzü İlk ve Ortaokulunda okuyan öğrencinin kendisine mektup göndererek kitap istemesine kayıtsız kalmayarak okula rafları kitaplarla dolu bir kütüphane kurdu.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçedeki Kıyıdüzü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri Avşin Alican, Azat Kaya ve Davut Yanardağ’ın kendisine yazdığı mektup ve anasınıfı öğrencisi Eslim Sahra Alican’ın yaptığı resimden sonra Kıyıdüzü köyüne ekipleri göndererek kütüphane kurulması için talimat verdi. 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri Avşin Alican, Azat Kaya ve Davut Yanardağ, yazdıkları mektupta, ’Kitap okumayı çok sevdiklerini, okulda kitaplarının olmadığını, kitap okuyamadıklarını ve bu yüzden okulu ziyaret edip kitap hediye etmesini beklediklerini’ belirtmeleri üzerine Belediye Başkanı Geylani Kıyıdüzü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Kıyıdüzü İlkokulunun 3-A sınıfında eğitim gören Avşin Alican, el yazısıyla yazdığı mektubunda Başkan Geylani’ye “Her akşam size dua ediyorum, doktor olmak için çok kitap okumalıyım ama burada hiç hikaye kitabı yok. Okulumuza kütüphane kurmak için bize hikaye kitabı gönderebilir misiniz?” diye yazdı.
4-A sınıfı öğrencisi Azat Kaya ise, yazdığı mektupta, “Sizi çok seviyoruz. Sen herkesin gözünde biriciksin. Sen bize kitap alırsan ben her gün kitap okuyacağım. Belediye Başkanım size bu mektubu sevgilerimle iletiyorum. Sevgilerimle okuyun mektubumu. Şimdiden size çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Başkan Geylani de bu mektuplar üzerine Kıyıdüzü İlkokuluna ekipleri göndererek okuma alanı ve kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin yapılmasıyla yüzlerce kitap ile okulu ziyaret eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle birebir ilgilendi. Başkan Geylani, öğrencilerin mektubundan çok etkilendiğini ifade ederek, “Bana gelen mektuplarda, kütüphanelerine kitap ihtiyacı olduğunu, bu sebepten hiç kitap okuyamadıklarını yazıp ve kitap isteğinde bulunmuşlardı. Bu güzel davranışlarından dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel ve birbirinden değerli mektuplara kayıtsız kalamazdık ve kitap hediye etmekle kalmadık, okulumuza kütüphane yaptırdık. Biz okumaya her zaman önem veriyoruz. Çünkü öğrencilerimiz okudukça, öğrendikçe ve öğrettikçe bu ülke daha iyi seviyelere gelir. Sizler okudukça ailenize, çevrenize, ülkenize daha faydalı birer birey olursunuz. Bizim de sizden tek isteğimiz budur. Biz de eğitiminizde her zaman yanınızda olacağız" dedi.
Başkan Geylani, öğrencilerle birebir ilgilenip sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

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