Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, “Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 4 yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle destanlarına bir yenisini daha yazdı” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, Türkiye’nin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliği sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde sakladığını bildirdi.

"15 Temmuz destanı hepimizindir" diyen Başkan Güder, mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuran terör örgütünün planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletimiz bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi vermiştir. 249 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş, al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar Üniformamızı gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalanmıştır. Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz Destanı hepimizindir. Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler Allah’ın izniyle bu imkâna bir daha asla kavuşamayacaktır. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.