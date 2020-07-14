YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:21 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4.

Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

Malatya’nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, “Tarihi nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu olan büyük Türk Milleti, 4 yıl önce bugün genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle destanlarına bir yenisini daha yazdı” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain kalkışmanın 4’üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajında, hain kalkışmanın hafızalarda yüzyıllara yayılacak derin etkiler bıraktığı gibi, Türkiye’nin parlak geleceği için milli birlik ve beraberliği sonsuza dek pekiştirecek bir destanı da içinde sakladığını bildirdi.
"15 Temmuz destanı hepimizindir" diyen Başkan Güder, mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin dördüncü yılındayız. Bundan 4 yıl önce ülkemiz şanlı kudretinin bir örneğini daha göstermiş ve ülkemiz üzerinde hain planlar kuran terör örgütünün planlarını bozguna uğratmıştır. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara çıkan her vatandaşımız, vatanı için hainlere yanıt veren her vatandaşımız unutulmamalıdır ki Çanakkale ecdadının torunlarıdır. Tarihi nice zafer ve destanlarla dolu yüce milletimiz bir kez daha ecdadına ve tarihine yakışır şekilde 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışan hainlere destansı bir şekilde gereken dersi vermiştir. 249 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş, al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, şehitler köprüsü, meydanlar, caddeler, sokaklar Üniformamızı gasp etmiş düşmanlar tarafından vicdansızca bombalanmıştır. Dünya tarihinde ilk defa bir parlamento, savaş uçaklarının hedefi olmuştur. O gece, milletin cesaretini kırmak için yaptıkları her saldırıyla cesaretimiz daha da artmış, tarihimizin en görkemli destanlarından biri yaşanarak yazılmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz Destanı hepimizindir. Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 249 şehidimiz ile 2 bin 193 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Türkiye’nin önüne set çekmek isteyenler Allah’ın izniyle bu imkâna bir daha asla kavuşamayacaktır. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize, uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Malatya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:08
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Aslı Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.