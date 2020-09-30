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Başkan Güder’den, Dünya Yaşlılar Günü mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Güder’den, Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, “Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen tecrübenin temsilcisi yaşlılarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, yaşlıların toplumun temelini oluşturduğunu belirtti. Başkan Güder, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan yaşlılarımız, bizim en büyük hazinemizdir. Her insan için değişik anlamı ve önemi olan yaşlılık, aslında hayatın çok güzel ve özel bir dönemidir. Geçmişimiz ile bugün arasında, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlılarımız hayatımızın en kıymetli değerleridir. Her genç insan, aslında bir yaşlı adayıdır. Bizler hayatımızı, bu gerçeği unutmadan yaşamalıyız. Yaşlılarını her daim el üstünde tutmuş bir millet olarak, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, yine onların, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamalıyız. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde, bütün değerli büyüklerimin Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öpüyorum.”

Başkan Güder’den, Dünya Yaşlılar Günü mesajı

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