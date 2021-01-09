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Başkan Gülsoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Başkan Gülsoy’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini belirten Başkan Gülsoy, doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, her koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına özveriyle görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Günümüz teknolojileri ile habere ulaşmanın eskiye oranla çok daha kolay hale geldiğini belirten Başkan Gülsoy, doğru habere ulaşmakta görsel ve yazılı medyanın büyük bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisinin hür ve bağımsız basın olduğunun altını çizen Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Gazetecilik mesleği ifa edilirken etik kuralların ihmal edilmemesi, objektif ve tarafsızlıktan ödün verilmemesi gerekir. Özgür, objektif ve ilkeli basın; toplumların gelişmesinde büyük bir paya sahiptir. Ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan basın mensuplarımız, her koşulda büyük bir fedakarlıkla kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Pandemi sürecinde de basın mensuplarımız yaptıkları haberlerle toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmuş ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar ederek çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesine destek olmuştur. Pandeminin her sektörü olduğu gibi özellikle yerel basınımızı da ciddi manada etkilediğinin farkındayız. Bu zor dönemde göstermiş oldukları mücadeleden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum. Bu duygularla milletimizin gören gözü, işiten kulağı olan ve güç koşullarda bile gece gündüz demeden görev yapan başta ilimiz basını olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak sağlık ve başarılar diliyorum."

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
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