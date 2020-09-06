Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor tarihinin unutulmayan isimlerine şampiyonluğa özel olarak hazırlanan Kocaelispor setini göndermeye devam ediyor.
Yeşil-siyah sevgisini her fırsatta dile getiren Başkan Hürriyet, Kocaelispor formasıyla 1997 yılında Türkiye Kupası sevinci yaşayan orta saha oyuncusu Erhan Albayrak’a maske, anahtarlık, atkı, şapka ve tişörtten oluşan Kocaelispor şampiyonluk setini gönderdi.
Almanya’da son olarak Hamburg SV U17 takımında antrenör olarak görev yapan ve yeni sezon öncesi İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Erhan Albayrak, Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hatırlandığı için çok mutlu oldu.
Başkan Hürriyet’in, kendisini hatırlayarak gönderdiği hediyelerin kalbindeki Kocaelispor aşkını daha da perçinlediğini belirten Albayrak, tüm Kocaeli’ye ve Yeşil-Siyah renklere gönül verenlere selam gönderdi.
(İHA)
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