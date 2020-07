Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

“Gelişigüzel et çektirmeyin”

Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da uyaran KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Her konuda olduğu gibi et çekiminin de bir uzmanı var. Vatandaşlarımızın meslek erbabı olan kasap esnafımızı tercih etmelerini öneriyoruz. Ucuz ve yakın diye mahalle aralarında, sokak başlarında konulan et çekme makineleriyle hijyen ortamı hiç de müsait olmayan yerlerde çekilen etlere her türlü mikropların bulaşması, özellikle Covid-19 tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz böyle bir dönemde büyük önem arz etmektedir. Temiz olmayan makineler, büyükbaş - küçükbaş et çekimlerinde ciddi anlamda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Özellikle et çekimi konusuna da halkımızın duyarlılık göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Tüm vatandaşları virüsten korunmak için tedbirlere uymaya davet eden Başkan Karabacak, “Bu bayramı maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tehdidiyle karşılıyoruz. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymasını önemle rica ediyorum. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günler de geçecek ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, Konyalı hemşehrilerimizin, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.