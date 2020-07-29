YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

KONYA HABERLERİ  | 29.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İslam aleminin, Konyalıların, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını tebrik etti.

Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İslam aleminin, Konyalıların, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını tebrik etti. Karabacak, Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da ikaz etti.
Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğuna dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın huzurunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir” dedi. Açıklamasında, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir” diyen Başkan Karabacak, “Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen en önemli görev; zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir” ifadelerini kullandı. Millet olarak bizi birbirimize düşürmek, gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak için nice dahili ve harici oyunlar sergilenmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Karabacak, “Bu ülkede huzur istemeyenlerin tüm gayretlerine rağmen, bu güzel coğrafyada, binlerce yıldır var olan derin kültürel bağlarımız ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizleri kardeşçe ilelebet bir arada tutacak. Bizler, tarih boyunca birbirimize verdiğimiz kıymetle; ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla, sağduyunun aydınlığıyla sıkıntılı dönemleri hep birlikte aştık. Bugün ve gelecekte de, aynı basireti, aynı iradeyi yine hep birlikte göstereceğiz” dedi.

“Gelişigüzel et çektirmeyin”
Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da uyaran KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Her konuda olduğu gibi et çekiminin de bir uzmanı var. Vatandaşlarımızın meslek erbabı olan kasap esnafımızı tercih etmelerini öneriyoruz. Ucuz ve yakın diye mahalle aralarında, sokak başlarında konulan et çekme makineleriyle hijyen ortamı hiç de müsait olmayan yerlerde çekilen etlere her türlü mikropların bulaşması, özellikle Covid-19 tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz böyle bir dönemde büyük önem arz etmektedir. Temiz olmayan makineler, büyükbaş - küçükbaş et çekimlerinde ciddi anlamda sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Özellikle et çekimi konusuna da halkımızın duyarlılık göstermesi gerekiyor" diye konuştu.
Tüm vatandaşları virüsten korunmak için tedbirlere uymaya davet eden Başkan Karabacak, “Bu bayramı maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tehdidiyle karşılıyoruz. Bundan dolayı tüm vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymasını önemle rica ediyorum. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günler de geçecek ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin, Konyalı hemşehrilerimizin, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarımızın Kurban Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Başkan Şahin, esnafın dolmuş talebini yerine getirdi

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Burhaniye’de öğretmenler çim biçti

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz:

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Bayram alışverişinden dönen baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren zanlılar yakalandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Yeniden bu takımı efsane hale getirmeyi planlıyorum"

Konya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:09
Yatsı
21:40

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Cadde Eczanesi
Karatay
Zeynep Sena Eczanesi
Karatay
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Ayşe Nur Eczanesi
Selcuklu
Gül Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Merve Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Konya’da otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

Başkan Konuk: “Tarım sektöründe kooperatiflerin işlevi hayati önemdedir”

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.