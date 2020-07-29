Başkan Karabacak: "Bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız"

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, İslam aleminin, Konyalıların, esnaf teşkilatımız ve 55 bin esnaf ve sanatkarların Kurban Bayramını tebrik etti. Karabacak, Kurban Bayramı ve bayram sonrası vatandaşları mahalle aralarında, sokak başlarında gelişigüzel ortamlarda et çektirmemeleri konusunda da ikaz etti.

Bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğuna dikkat çeken KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın huzurunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir” dedi. Açıklamasında, “Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir” diyen Başkan Karabacak, “Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız. Bizlere düşen en önemli görev; zenginiyle fakiriyle, yaşlısıyla genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir” ifadelerini kullandı. Millet olarak bizi birbirimize düşürmek, gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak için nice dahili ve harici oyunlar sergilenmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Karabacak, “Bu ülkede huzur istemeyenlerin tüm gayretlerine rağmen, bu güzel coğrafyada, binlerce yıldır var olan derin kültürel bağlarımız ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhu bizleri kardeşçe ilelebet bir arada tutacak. Bizler, tarih boyunca birbirimize verdiğimiz kıymetle; ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla, sağduyunun aydınlığıyla sıkıntılı dönemleri hep birlikte aştık. Bugün ve gelecekte de, aynı basireti, aynı iradeyi yine hep birlikte göstereceğiz” dedi.