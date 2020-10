Başkan Kavuş, AK Parti Meram’ın yeni yönetimiyle bir araya geldi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kongre sürecini tamamlayan Ak Parti Meram ilçe yönetimi ile bir araya gelerek belediye ve teşkilat çalışmalarını istişare etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kongre sürecini tamamlayan AK Parti Meram ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Buluşmaya İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte kongre sonrası göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. İstişareler öncesinde bir açıklama yapan Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, kongrelerin teşkilatların yeniden canlanmasına, hareketlenmesine ve kendilerine güç vermesi açısından en güzel organizasyonlar olduğuna vurgu yaptı.

Kongre sonrasında göreve gelen yeni yönetimi bir kez daha tebrik eden ve başarılar dileyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise siyasete ve teşkilatçılığa 18 yılını verdiğinin altını çizerek siyasi ve teşkilat kimliğinin tüm kimliklerinin önünde geldiğini belirtti. AK Parti Meram Teşkilatı çatısının altında her zaman bir aile ortamı olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Beraber bir buçuk yıldan fazla süre çalışmak nasip oldu. Çok şükür ki, Meram ilçesi olarak bir seçimde en fazla oy oranını bu teşkilata ve bize nasip etti. Bizler; teşkilat üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimizle birlikte sebebini işledik. Partimizin gururu olmak istedik ve bunu başardık. Yakın zamanda seçim görünmüyor ama seçim çalışması sürekli yapılır. Bu sizin en önemli göreviniz. Her an seçim varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Seçim çalışmalarından ve belediye başkanlığı görevinden bu yana teşkilatla birlikte gerçekleştirdikleri tüm çalışmaların bereketli geçtiğine vurgu yana Başkan Kavuş, “Belediye herkesin belediyesidir. İyi ve güzel şeyler başardığımızda hep birlikte seviniyor, hep birlikte övünüyoruz. Başarı hepimizin başarısı oluyor. Bu sebeple kırılan gönüller varsa onu hep birlikte tamir edeceğiz. Yapılan yatırımları hep birlikte anlatacağız" ifadelerini kullandı.