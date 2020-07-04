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Başkan Kayda’ya baklavalı teşekkür

MANİSA HABERLERİ  | 04.07.2020 13:19 | Son Güncelleme

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği yönetimi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, belediyenin işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarının şehit yakınlarına tahsis edilmesinden duydukları memnuniyeti belirten Şehit Aileleri Salihli Temsilcisi Abdullah Varol, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın şehit ailelerine her anlamda destek olduğunu ifade etti.

Başkan Kayda’ya baklavalı teşekkür

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği yönetimi, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, belediyenin işlettiği Kurşunlu Kaplıcalarının şehit yakınlarına tahsis edilmesinden duydukları memnuniyeti belirten Şehit Aileleri Salihli Temsilcisi Abdullah Varol, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın şehit ailelerine her anlamda destek olduğunu ifade etti. Varol, “Başkanımız göreve başladığı ilk günden itibaren her zaman bizlerin yanında oldu. Kurşunlu Kaplıcaları jestiyle de şehit ailelerimizi sevindirdi. Biz de yönetim olarak başkanımızı ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik” dedi.
Ziyaretlerinden dolayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilciliği yönetimine teşekkür eden Başkan Kayda, “Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Onlar için ne yapsak azdır. Salihli Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve isteklerinizi yerine getirmeye hazırız” dedi.
Varol, ziyarette Başkan Kayda’ya şehit yakınları adına teşekkür ederek üzerinde Zeki Kayda yazan baklava ikram etti.

Başkan Kayda’ya baklavalı teşekkür

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