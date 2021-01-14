Başkan Keleş Kent Park’a Aziz Duran’ın adının verilmesini talep etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye seslenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, maaşına zam yapılmadığını iddia ettiği 2 bin 200 işçiyi hatırlattı ve Kent Park’a Aziz Duran’ın adının verilmesini talep etti. CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 200 kişinin 2021 yılı zammını alamadığını iddia etti. Bu konuda Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi vefalı olmaya davet eden Keleş, hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın adının Kent Park’a verilmesini talep etti. Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye seslenen Başkan Keleş, “Vefa, insanı insan yapan duyguların başında gelir. Bu noktada geçmişe vefa göstermeyen geleceği inşa edemez. Vefa insanda bulunması gereken en güzel erdemdir. Vefalı insan bugünlerde en çok ihtiyacımız olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek kişidir. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye çok önemli iki görev düşmektedir. Biri geçmişine vefa birisi de şimdiye, çalışanlara vefa” dedi.

Aziz Duran’ın adı Kent Park’a verilsin

Bir süre önce hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eski Belediye Başkanı Aziz Duran’ın adının Kent Park’a verilmesini teklif eden Keleş, “Geçmişe vefa noktasında da AK Parti’den 3 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş, sizin de tanıdığınız ve arkadaşınız geçmiş günlerde aramızdan ayrılan Aziz Duran’ın adının Kent Park’a verilerek hatırasının yaşatılmasıdır. Başkan Yüce’ye bu çağrıda bulunarak diyorum ki, geçmişine hürmet göstermeyen geleceği inşa edemez” şeklinde konuştu.

2 bin 200 işçi, 2021 yılı maaş zamlarını alamadı

Belediye bünyesinde çalışan 2 bin 200 işçinin zamlarını almadığını belirten Başkan Keleş, “Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 2 bin 200 işçi, 2021 yılı maaş zamlarını alamadı. Zaten zor günlerden geçen işçilerimiz, emekçilerimiz 2021 yılına hak kayıplarıyla başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı belediyeler 3 bin liranın üzerinde maaş verebiliyorken, iktidar tarafından desteklenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına halan zam konusunda bir adım atmaması, şehrimiz adına bir ayıptır. Sakarya, işin ve işçinin Türkiye’deki önemli bir noktasıdır. Burada, Sakarya’da gerçekleşecek gelişmeler, Kocaeli’ni etkiler, Düzce’yi etkiler, çevremizdeki illeri etkiler. Bu noktada Başkan Yüce vefalı bir davranış sergileyerek, Sakarya’ya hizmet eden bu hemşehrilerimizin maaşlarına bir an önce zam yapmalıdır” diye konuştu.

