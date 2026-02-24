SPOR

Türk futbolunda Arda Kardeşler depremi! TFF Başkanı biletini kesmişti, resmen istifa etti: Yeni mesleği olay yarattı!

Geçtiğimiz Eylül ayında oynanan olaylı Trabzonspor - Gaziantep FK maçında verdiği tartışmalı karar sonrası kızağa çekilen Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, düdüğünü resmen astı! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Planlı eylem" sözleriyle sert şekilde hedef aldığı Kardeşler, "Bu yükle yaşayamam" diyerek istifasını sundu. Eski hakemin kariyerine devam edeceği yeni mesleği ise futbol dünyasını kelimenin tam anlamıyla şoke etti.

Emre Şen

Süper Lig'de aylardır devam eden "Arda Kardeşler" krizinde son perde kapandı. Eylül 2025'te oynanan ve 0-0 devam ederken Trabzonspor'un çok tehlikeli bir hızlı hücumunu tartışmalı bir faul düdüğüyle keserek bordo-mavili camiayı ayağa kaldıran FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, faal hakemlik kariyerini noktaladığını TFF yönetimine bildirdi.

TFF BAŞKANI HEDEF ALMIŞTI: "PLANLI EYLEM!"

Türk futbolunda Arda Kardeşler depremi! TFF Başkanı biletini kesmişti, resmen istifa etti: Yeni mesleği olay yarattı! 1

Olaylı maçın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu canlı yayında yaptığı açıklamalarla ipleri tamamen koparmıştı. Hacıosmanoğlu, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine rağmen bu durumu masum bulmadığını belirterek, "Hata değil, planlı eylem" ifadelerini kullanmış ve tecrübeli hakemi açıkça hedef tahtasına oturtmuştu.

HT Spor'un paylaştığı habere göre; o tarihten bu yana hiçbir resmi müsabakada görev alamayan Arda Kardeşler, önceki gün istifasını TFF'ye sunarak aktif hakemlik kariyerine geri dönüşü olmayacak şekilde son verdi.

DUYGU YÜKLÜ VEDA: "BU YÜKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Türk futbolunda Arda Kardeşler depremi! TFF Başkanı biletini kesmişti, resmen istifa etti: Yeni mesleği olay yarattı! 2

Sessizliğini istifasının ardından bozan Kardeşler, yaptığı veda açıklamasında TFF Başkanı'nın sözlerine kırgınlığını gizlemedi. Kararını almasındaki en büyük etkenin maruz kaldığı psikolojik baskı olduğunu belirten eski hakem, şu ifadeleri kullandı:
"TFF Başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Evet hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni resmen hedef gösterdi. Ben artık bu yükle yaşamak istemiyorum."

YENİ MESLEĞİ DUDAK UÇUKLATTI: MENAJER OLUYOR!

Türk futbolunda Arda Kardeşler depremi! TFF Başkanı biletini kesmişti, resmen istifa etti: Yeni mesleği olay yarattı! 3

Hakemlik düdüğünü asan Arda Kardeşler'in yeşil sahalara veda etmeyeceği, ancak futbolun çok farklı bir alanında boy göstereceği öğrenildi. Futbol camiasını yakından tanıyan ve geniş bir çevreye sahip olan Kardeşler'in, kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edeceği belirtildi. Eski bir hakemin oyuncu temsilciliğine soyunması, şimdiden spor kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

