Başkan Koçak: “Üreticinin milletin efendisi olduğu bir kez daha anlaşıldı”

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2020-2021 tarım sezonuyla ilgili yaptığı açıklamasında üretimin ara vermeden tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Üreticinin milletin efendisi olduğu bir kez daha anlaşıldı” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) Aksaray Şube Müdürlüğü ekibi ile hububat hasadı ve yapılacak alımlar öncesinde bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2020-2021 tarım sezonuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Hububat hasadının yaklaştığı şu günlerde değerlendirmelerde bulunmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürümüz Rifat Tutar ve personeli ile bir araya geldik” diyen Başkan Koçak, “Toprak Mahsulleri Ofisince açıklanan alım fiyatlarını, lisanslı depoları, yapılan hazırlıkları konuştuk. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal beyin selamını getiren ekip, yeni hasat sezonuna ‘Biz hazırız’ dedi. Her ne kadar bu yıl yağışlar normallerin altında gerçekleşse de zamana yayılmasından dolayı özellikle hububata çok faydalı olmuştur. Bölgemizin kıraç kesimlerinde 10-15 Haziran gibi arpayla birlikte hasadın başlamasını bekliyoruz. Tüm hububat çeşitlerinde rekoltede % 10-12 artış olacağını tahmin ediyoruz. Bitki gelişimine paralel kalite beklentimizde yüksek. “Yakın zamana kadar ürettiğimiz malı koyacak, bekletecek depo sorunu yaşardık. Fakat TMO’nun yoğun çabasıyla bölgemizde bu sorunda çözülmüştür: Artık üreticimiz gelişen lisanslı depoları, avantajlarıyla birlikte kendi deposu gibi kullanabilmektedir. Nakliye, stopaj, analiz desteğiyle çiftçilerimizin hizmetinde. Şu an Aksaray’da 7 adet lisanslı depo 16 bin 200 ton kapasiteyle hizmet vermekte olup yapımı devam eden 3 tanesi ve 130 bin ton ek kapasiteyle toplam 292 bin 200 ton kapasiteye ulaşılacaktır. Buraya götürdüğümüz ürünü İster bekletiyoruz, istersek satabiliyoruz. Geçen yıldan bu yana nohutlarımızı da lisanslı depolara satabilmekteyiz. Aksarayımızda malımı değerlendiremiyorum derdi bu yıl inşallah kalmayacaktır. Yeter ki biz üretelim, çiftçi dostu TMO tüm imkanlarıyla yanımızda olsun” dedi.

TMO’nun bu yıl yine Aksaray Buğday Pazarında alım yapacağını belirten Başkan Koçak, “Açıklanan hububat alım fiyatları, girdi maliyetleri biraz daha düşük olmuş olsaydı, çiftçimiz tarafından daha da memnuniyetle karşılanacaktı. Ama çiftçimiz umutlu bu fiyatların üstünde satış yapacağımıza inanıyoruz. Üreticimiz hangi fiyatı beğenirse orayı tercih ederek malını değerlendirecek. Lisanslı depolar üzerinden ister TMO’ya, isterse piyasaya satar. Çiftçilerimizin olabildiğince Lisanslı depoların imkan ve avantajlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Bölgemizde çiftçimizin hububat çeşitleri yanında önemli gelir kaynaklarından biride nohut dur. Toprağı ıslah etmesinin yanında protein açısından önemli bir besin kaynağıdır. Bu üründe son yıllarda verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen Antraknoz hastalığına dikkat edilmelidir. Üreticilerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. Bitkide görüldüğünde zamanında ilaçlanmadığında çok büyük kayıplar oluşmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki en iyi çözüm hastalıktan ari tohum ve tarladır” şeklinde konuştu.

“Yaşadığımız pandemim sürecinde halkımızın ilk ihtiyacı un, ekmek, makarna ve bakliyat çeşitleri olmuştur” diye konuşmalarına devam eden Başkan Koçak, “Buda buğdayımızın, nohudumuzun her zaman ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Pandemi sürecinde, üreticinin milletin efendisi olduğu bir kez daha anlaşıldı” ifadelerini kullandı.