Başkan Kula’dan Covid-19 değerlendirmesi

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula Covid-19 salgının Balıkesir ve Türkiye üzerindeki ekonomik etkilerini değerlendirdi. Başkan Kula yaptığı açıklamada “Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve o tarihten bu yana dünyanın geri kalanını etkisi altına alan Covid-19 salgını ne yazık ki Mart ayından bu yana ülkemizi de her anlamda olumsuz etkilemektedir. Bugüne dek binlerce insanımızın hastalanmasına yol açan ve yine binlere varan insanımızı kaybettiğimiz bu virüs, ekonomimizi de ciddi zorluklarla karşı karşıya getirmiştir. Ekonomimizin tüm sektörleri salgının etkilerini hissetmektedir. İlimizdeki yerel firmalarımızın da büyük çoğunluğu alınan tedbirler çerçevesinde iş yerlerini kapatmışlar veya çalışma sürelerini azaltmışlardır. Firmalarımızın çalışanları da ya ücretsiz izne çıkarılmış yada kısa çalışma ödeneği kapsamında izinlidir. Bu da üretim kaybına neden olmaktadır. Sürecin devam etmesi demek birçok işyerinin kapanma noktasına gelmesi anlamı taşımaktadır. Yaşananların devam etmesi halinde üretimin ve istihdam azalacaktır. Bu birçok aileyi etkileyecektir. Balıkesir Ticaret Odası Organları olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte üyelerimizden, Meslek Komitelerimizden gelen talepleri en kısa sürede üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ve ilgili Bakanlıklara ileterek çözüm bulma konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülke olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktayız. Birlik ve beraberlik duyguları ile bugüne kadar yaşadığımız kötü günlerin üstesinden geldik. Bunu da, aynı anlayışla, en az zararla atlatacağımıza inancımız tamdır”dedi.