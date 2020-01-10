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  4. Başkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu

Başkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yer alan eğitim kampüsünün çevre düzenlemesi için incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan işler için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice Mahallesi’nde bulunan eğitim kampüsünün yol ve çevre düzenlemesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede yer alan eğitim kampüsünün çevre düzenlemesi için incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan işler için belediyenin ilgili birimlerine talimat verdi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Yenice Mahallesi’nde bulunan eğitim kampüsünün yol ve çevre düzenlemesi için ilgili birimlere talimat verdi. Okul yolunun bozuk olması nedeniyle öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı yerinde tespit eden Kuş, eğitim kurumlarının ve öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Kuş, "Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Demir kardeşimiz ile birlikte Yenice Mahallemizde bulunan eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Okul idarecileri ile meclis üyesi arkadaşlarımız ile bir araya gelerek okul bölgesi ile ilgili sıkıntıları dinledik ve yerinde çözümlemeler getirdik çok şükür. Öğrencilerimiz kış aylarında şu anda kullanılmış oldukları yolda tabiri caizse ızdırap çekiyorlar. İlgili müdürlüğümüze anında talimat verdik. Bir haftalık kısa bir süre içerisinde bu sıkıntıyı inşallah bertaraf edeceğiz ve çocuklarımızı bu noktadan çamurdan kurtarmış olacağız. Ben buradan özellikle hocalarımıza bu duyarlılıklarından dolayı şükranlarımı iletiyorum. Her zaman Eyyübiye Belediyesi olarak hocalarımızın emrindeyiz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, her platformda çocuklarımız ile ilgili bütün sıkıntıları inşallah aşabilmek için bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Ben buradan meclis üyesi kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Özellikle kendileri yoğun bir şekilde bu sıkıntıları bertaraf etmemiz için yoğun çalışma içerisine girdiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Başkan Kuş eğitim kampüsünde incelemelerde bulundu

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