Başkan Özdemir: "Her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk"

“Acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir”

Türk Devleti ve Ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiği belirtilen Özdemir, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ’Bahar Kalkanı’ harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz. Ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaş’ında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amaçsız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını, erkeği, genci, yaşlısı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirmeyecek, ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Vatanımızı çiğnetmeyeceğiz. Dualarımız şu an Suriye de vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğimizle. Allah hepsini sağ salim ailelerine kavuştursun, ayaklarına taş değdirmesin. Birlik Vakfı olarak Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" şeklinde konuştu.