Başkan Özdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Özdoğan “Basın ve gazetecilik toplumsal bilincin oluşmasında günlük hayatın vazgeçilmez bir öğesidir” dedi.

Başkan Özdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimiz mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele takdire şayandır. Hacılar Belediyesi olarak basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerine olan inancımız tamdır. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar.”

“Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için her zaman yol gösterici değerler olmuştur “ diyen Başkan Özdoğan, ‘’Basınımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim” dedi.



