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Başkan Posbıyık, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

08.01.2021 21:59 | Son Güncelleme:
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Başkan Posbıyık, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda ülkemizde basın özgürlüğünün geliştiği, basın mensuplarının daha iyi çalışma koşullarına ve haklara sahip olduğu nice 10 Ocak’lar dilediğini ifade etti. Başkan Posbıyık açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Basın çalışanlarının hak ve özgürlüklerinin simgesi olan Çalışan Gazeteciler Günü’nde hepinizi sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Türkiye’ye özgü olan ve tam 60 yıldır kutlanan bu gün, basın emekçilerinin ayakta kalma, demokrasiye ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkma mücadelesinin günüdür. Basının ve onun temel direği olan gazetecilerin haber alma özgürlükleri, demokratik bir sistemin sağlıklı işleyebilmesinin ön koşuludur. Demokrasi ancak, herkesin bilgiye ulaşabildiği, düşüncesini özgürce açıklayabildiği bir ortamda olgunlaşabilir. Basın çalışanlarının sorunlarının çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam şartlarına ve çalışma koşullarına sahip olmaları basınla birlikte demokrasiyi de güçlü kılar. Basın emekçilerinin her geçen gün artan sıkıntılarla yüz yüze kaldığını biliyoruz. Ülkemizde tutuklu, işini kaybeden gazeteci sayısı her geçen gün daha da büyüyor. Artık bir nesil gazeteci sistem dışında Bu nedenle bugün aynı zamanda işsiz gazeteciler günü. Ülkemizin basın ve ifade özgürlüğü konusundaki karnesi, demokrasimizin bugünkü durumunu gözler önüne seriyor. Basının doğru, tarafsız habercilik anlayışı ile özel hayata saygı, toplumun ve bireylerin hakkını gözetme gibi ilkeleri hayata geçirme konusunda sorumluluğu bulunuyor. Ereğli basınının bu anlayış ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.
Özellikle yerel basın kuruluşlarının hangi zor koşullarda çalıştıklarının bilincindeyim. Dilerim, Ereğli’de yerel basın giderek güçlensin, büyüsün, kendi ayakları üzerinde durabilsin, basın ilkeleri çerçevesinde tarafsız gazetecilik yapabilmesinin ortamı güçlensin. Karadeniz Ereğli için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da elbirliğiyle çalışacağız. Bizlerin belediye olarak ortaya koyduğu çalışmalar, projeler sizler eliyle kamuoyuna yansıyor. Değerli görüşlerinizi, eleştirilerinizi dikkate alıyoruz. Karadeniz Ereğli olarak elde ettiğimiz her başarıda basınımızın da önemli katkıları vardır. Değerli basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bu süreçte şehrimizde iz bırakmış hayatını kaybeden basın emekçilerini rahmetle anıyorum. Tüm basın çalışanlarını sevgi ve dostlukla selamlıyorum. Ülkemizde basın özgürlüğünün geliştiği, basın mensuplarının daha iyi çalışma koşullarına ve haklara sahip olduğu nice 10 Ocak’lar diliyorum. 2020 çok zor bir yıl oldu. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Birbirimize kenetleneceğiz. Bu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Umutla yeni yıla hazırlanıyoruz. 2021 hepinize sağlık getirsin.”

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Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:12
Öğle
13:04
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:13

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Yeniçarşı Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
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