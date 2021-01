Başkan Prof. Dr. Akgül’den Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı

Bakan Koca’nın kararları veteriner hekimleri mutlu etti Pandemi süresince Bakan Koca’nın veteriner hekimlerle ilgili aldığı kararlardan mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Yakup Akgül, “Özellikle pandemi sürecinde ülke insanımızda korku kültürünün oluşumuna engel olma, kontrol altında tutma ve giderme konusunda göstermiş olduğunuz gayret Türk toplumunun dikkatinden kaçmamıştır. Bu bilgi ve tecrübeye sahip olan bir Bakanımız olarak pandeminin başlangıcında kurmuş bulunduğunuz ortak bilim kurullarıyla bu durumu yakından gördüğünüzü anlamış bulunmaktayız. Bilim kurullarının kuruluş aşamasında almış olduğunuz doğru kararlarla gerek bilim kurullarına aldığınız veteriner hekim bilim insanları ve gerekse aşı üretimi aşamasında görevlendirme yaptırdığınız veteriner hekim virolog bilim insanları, yaşanan pandemi sürecinin kolaylıkla atlatılmasını sağlayan en önemli etkendir. Bu kararınız başta Türk toplumu olmak üzere sahada çok özel şartlarda hizmet sunan Türk Veteriner Hekimlerini sonsuz derecede mutlu etmiştir. Bildiğiniz üzere Türk Veteriner Hekimleri pandemiyle yaşanan savaş sırasında içinden çıkmış bulundukları Türk toplumunu risklerden korumak ve onlara hak ettiği hizmeti sunmak adına her zaman göreve hazır olduklarını göstermiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli aşıların üretimi halkımızın gönlüne serpilmiş bir can suyudur”

Vatandaşlarımızın bir taraftan pandemi sürecini yaşarken diğer taraftan da sosyal ve ekonomik faaliyetleri ihmal etmeden hayatlarına devam etmeyi, bilim kurullarının gösterdiği hedefe doğru ulaşabilmeyi rahatlıkla başarabildiğini kaydeden Akgül, “Bu bakımdan bu kurullar pandemiyle ilgili mücadelelerde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu pandemi sürecinde kurulan bilim kurulları bir taraftan hasta insanlarla ilgili alınması gereken tedbirleri ortaya koyarken, diğer taraftan da süreci kontrol altında tutabilecek, hastalığın bitirilmesine vesile olabilecek stratejileri gün gün takip etmiştir. Bu strateji kapsamında adım adım uygulamaya koyduğumuz yerli ve milli aşıların üretimi konusu halkımızın gönlüne serpilmiş bir can suyudur. Bildiğiniz gibi bu aşıların üretim aşamalarında, takdirleriniz doğrultusunda birçok veteriner hekim bilim insanı da görev yapmaktadır. Bu hekim meslektaşlarımız ülke insanının sağlığı söz konusu olduğu zaman gönüllü olarak ve her türlü riski göze alarak gerek virüsün üretimi ve gerekse üretilen virüsten aşı yapımı konusunda çok önemli hizmetler sunmaya devam etmektedirler. Nitekim bu meslektaşlarımızın özel gayretleri sayesindedir ki dünyada kendine yetebilecek, aşıyı üretecek birkaç ülkeden biri olma şerefine nail olmuş bulunmaktayız. Bakanlığınız çerçevesinde ülkemiz adına büyük bir başarı olarak kabul edilebilecek bu tür çalışmaları büyük bir heyecanla izlemekteyiz” ifadelerini kullandı.