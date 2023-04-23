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Başkan resmen duyurdu! Sosyal medya hesabından Ergin Ataman'ı paylaştı: 'Hoş geldin'

23.04.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin oldukça altında kalarak play-off potasına dahi giremeyen Anadolu Efes'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusu Will Clyburn ile arasında problemler olduğu bilinen koç Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde ayrılık sinyallerini vermişti. Deneyimli başantrenörün yeni adresini Panathinaikos Başkanı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Başkan resmen duyurdu! Sosyal medya hesabından Ergin Ataman'ı paylaştı: 'Hoş geldin'

THY EuroLeague'de üst üste iki sezon şampiyon olan ilk Türk takımı olmayı başaran Anadolu Efes, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle EuroLeague play-off'una dahi kalamayan lacivert - beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, geçtiğimiz günlerde "Başkanımızla bu hafta içinde konuştuk. Net bir kararımız yok ama bu sezon çok yıprandık. Sporda geçmişte yapılanları tarih yazacaktır ama bugün açısından başarısızız. Onun için belki de sezon sonunda herkes için bir değişim gerekebilir. Buna birlikte karar veririz. Anadolu Efes'te sadece profesyonel olarak görev yapmadım. Belki de 20 yılım geçti. Ben gitsem de burası benim ailem. Geçmişte de gittim, döndüm. Şu an için net bir karar yok ama bir değişim ihtiyacı görünüyor gibi. Büyük ihtimalle sadece milli takım antrenörlüğü yapmam. İki sene üst üste Avrupa'da şampiyon olduktan sonra bana da Avrupa Ligi takımlarından bazı teklifler var. Şu anda lige konsantre olacağız ve şampiyon olmaya çalışacağız. Avrupa Ligi'nde 4 yıl boyunca bir Türk takımı olarak ülkemize gurur yaşattık. Bu sene bunu gerçekleştiremedik ve özür diliyorum." açıklamasını yaparak ayrılık sinyalini vermişti.

'HOŞ GELDİN'

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Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da koçluğunu yürüten Ataman için Panathinaikos Başkanı, Dimitris Giannakopoulos'tan flaş bir paylaşım geldi. Yunan temsilcisinin başkanı, 'Hoş geldin' notunu düşerek Ergin Ataman'ın Panathinaikos'un başına geçeceğinin sinyalini verdi.

Resmi açıklamanın kulüp bazında da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Kariyerinde 2 kez THY Avrupa Ligi, birer defa da Avrupa Kupası, FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge şampiyonluğu kazanan Ataman, Panathinaikos ile sözleşme imzalaması halinde Montepaschi Siena (2001-2003) ve Climamio Bologna'dan (2006-2007) sonra yurt dışındaki 3. başantrenörlük deneyimini yaşayacak.

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