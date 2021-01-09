YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Başkan Sağlam yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:“Gazetecilerin aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek gibi kutsal bir görevi vardır.

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Başkan Sağlam yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:
“Gazetecilerin aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek gibi kutsal bir görevi vardır. Biz yerel yöneticiler olarak basınımızın doğru, tarafsız ve önyargısız haberlerini önemsiyor ve hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmak ve halkımızın talep ile şikayetlerinin bize ulaşmasının yollarından biri olarak görüyoruz. Özellikle ilimizde, ilçemizde faaliyet gösteren yerel basının görüş, öneri ve eleştirileri bizlerin gelişimi açısından önemlidir. Bir kentin vicdanı, gözü, kulağı ve dili olan, kamu görevi yapan yerel medyanın abone, reklam gibi ekonomik desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Horasan Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vereceğiz Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır.
Bu vesileyle, İlimizde ilçemizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.’’ Dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Safak Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yıldırım Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Vali Okay Memiş’ten 10 Ocak kutlaması

Vali Okay Memiş’ten 10 Ocak kutlaması

Başkan Naim Karataş’tan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Naim Karataş’tan Gazeteciler Günü mesajı

Doğu Anadolu'da aralık ayı ihracatı salgına rağmen zirveyi gördü

Doğu Anadolu'da aralık ayı ihracatı salgına rağmen zirveyi gördü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Brahim Darri ile anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Brahim Darri ile anlaştı

ETÜ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

ETÜ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.