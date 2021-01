Başkan Sağlam’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doğru ve tarafsız bir şekilde hareket ederek fikirlerini özgürce paylaşmak için mücadele veren tüm emekçi gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını ifade eden Başkan Sağlam yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Gazetecilerin aldıkları bilgiyi hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek gibi kutsal bir görevi vardır. Biz yerel yöneticiler olarak basınımızın doğru, tarafsız ve önyargısız haberlerini önemsiyor ve hizmetlerimizi halkımıza ulaştırmak ve halkımızın talep ile şikayetlerinin bize ulaşmasının yollarından biri olarak görüyoruz. Özellikle ilimizde, ilçemizde faaliyet gösteren yerel basının görüş, öneri ve eleştirileri bizlerin gelişimi açısından önemlidir. Bir kentin vicdanı, gözü, kulağı ve dili olan, kamu görevi yapan yerel medyanın abone, reklam gibi ekonomik desteklerle güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Horasan Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi doğru, ilkeli ve tarafsız habercilik yapan basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vereceğiz Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, İlimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

Bu vesileyle, İlimizde ilçemizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum.’’ Dedi.