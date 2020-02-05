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Başkan Şahin, 3 ayda bir bütçe gerçekleşme raporunu paylaşacak

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, her 3 ayda bir bütçe gerçekleşme raporunu kamuoyuyla paylaşarak şeffaf belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyeceklerini söyledi.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen şubat ayı belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Başkan Şahin, 3 ayda bir bütçe gerçekleşme raporunu paylaşacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, her 3 ayda bir bütçe gerçekleşme raporunu kamuoyuyla paylaşarak şeffaf belediyeciliğin en güzel örneğini sergileyeceklerini söyledi.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen şubat ayı belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaların açık, anlaşılır ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde de yapmaya devam edeceğiz. Ben yılın her çeyreğinde kamuoyu ve vatandaşların bilgilendirme adına yani bu Nisan ayının başından başlamak üzere bütçemiz ve ödediğimiz borçla ilgili detaylı bilgiyi vereceğim. Yani bütçe değerlendirme raporunu, şeffaf ve açık belediyecilik anlayışı gereği, kamuoyuyla paylaşacağım. Yani bu bilgilendirmeyi yılın her çeyreğinde olacak. Şu ana kadar hiç yapılmamış bir çalışmadan bahsediyorum. Bunu biz yapacağız. Çünkü bizim hiçbir gizli, saklı ve kaçak işimiz olmayacak" dedi.

Başkan Şahin, 3 ayda bir bütçe gerçekleşme raporunu paylaşacak

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