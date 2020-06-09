YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"

Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"

BİLECİK HABERLERİ  | 09.06.2020 13:37 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlere yapılan inşaat çalışmaları değerlendirerek, "Satarak değerlendirmek en iyisi" dedi.Başkan Şahin, kendisinden önceci belediye başkanı zamanında belediyeye ait olan Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlerin müteahhide verilerek inşaat çalışmalarının başladığı söyledi.

Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlere yapılan inşaat çalışmaları değerlendirerek, "Satarak değerlendirmek en iyisi" dedi.
Başkan Şahin, kendisinden önceci belediye başkanı zamanında belediyeye ait olan Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlerin müteahhide verilerek inşaat çalışmalarının başladığı söyledi. Buralarda inşaat çalışmalarının bittiği zaman belediye kalan dükkanlar için "Satarak değerlendirmek en iyisi" diyen Başkan Şahin;, "Belediye ait yerlerden önceki ihalede yaklaşık 149 yeri kirayı çıkıyoruz, 15 yer kiralanıyor. 134 yer atıl. Kamunun kaynaklarını boşa harcamak demektir bu. Her kiralamada 130 yer boş kalıyorsa sen akıllı bir iş yapmamışsın demektir. Bizim cebimizden çıkan parayı yanlış yere yatırmışsın demektir. O yüzden kira işi belediyelerin işi değildir. Dükkan yap, kira topla böyle bir şey yok. Belediye çay da satmaz onların hepsini dönüştüreceğiz. Sadece merkez parkta öyle bir şart var. Bir tek oraya belediye işletmek zorunda alış gerekçesi. Vakıflardan alırken kendisi başkasına birine kiraya veremez şartı konmuş" dedi.

"Seven Pasajını ben satmadım satılmış"
Seven Pasajının olduğu yerin kendisinin değil bir önceki dönem belediye başkanı tarafından satıldığını anlatan Başkan Şahin, "Gelir ortaklığı ihale yaptığın anda müteahhitle satmış oluyorsun. Seven Pasajının olduğu yere yapılan inşaatta belediyenin yüzde 32’lik hakkı var. Gelir ortaklığı ne demek? Arsa benden inşaatı sen yap. Bizim burada hiçbir şeye müdahale hakkımız yok, hiçbir söz hakkımız yok. Müteahhit burayı yapacak, edecek. Belediyenin hakkı olan yüzdeyi bize verecek. Kendi yüzdesini kendi alacak. Yada kiralarsa bize sormak zorunda. Biz evet dersek o kira geliri paylaşılacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor Whatsapp kullananlar dikkat! Bu özellikten oluyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Trabzon’da trafik polisi lastiği patlayan özel gereksinimli sürücünün lastiğini değişti

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Milenyum kuşağı atıştırmalık tüketmeyi seviyor

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
Betül Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Bilecik’in fenomen ismi ’Küplülü Yaşar’ hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.