Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlere yapılan inşaat çalışmaları değerlendirerek, "Satarak değerlendirmek en iyisi" dedi.

Başkan Şahin, kendisinden önceci belediye başkanı zamanında belediyeye ait olan Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlerin müteahhide verilerek inşaat çalışmalarının başladığı söyledi. Buralarda inşaat çalışmalarının bittiği zaman belediye kalan dükkanlar için "Satarak değerlendirmek en iyisi" diyen Başkan Şahin;, "Belediye ait yerlerden önceki ihalede yaklaşık 149 yeri kirayı çıkıyoruz, 15 yer kiralanıyor. 134 yer atıl. Kamunun kaynaklarını boşa harcamak demektir bu. Her kiralamada 130 yer boş kalıyorsa sen akıllı bir iş yapmamışsın demektir. Bizim cebimizden çıkan parayı yanlış yere yatırmışsın demektir. O yüzden kira işi belediyelerin işi değildir. Dükkan yap, kira topla böyle bir şey yok. Belediye çay da satmaz onların hepsini dönüştüreceğiz. Sadece merkez parkta öyle bir şart var. Bir tek oraya belediye işletmek zorunda alış gerekçesi. Vakıflardan alırken kendisi başkasına birine kiraya veremez şartı konmuş" dedi.