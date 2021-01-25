YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Başkan Sandıkçı’dan personele teşekkür

Başkan Sandıkçı’dan personele teşekkür

25.01.2021 16:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemiz insanlarının mutluluğu için hizmette bulunan her kim varsa hepsi de başımızın tacıdır” dedi.Canik Belediyesi personellerinden Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail Yazıcı emekliye ayrıldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemiz insanlarının mutluluğu için hizmette bulunan her kim varsa hepsi de başımızın tacıdır” dedi.
Canik Belediyesi personellerinden Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail Yazıcı emekliye ayrıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı emekliye ayrılan İsmail Yazıcı’ya plaket ve çiçek verdi. Sandıkçı “Bugüne kadar ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de ilçem adına kendisine teşekkür ediyorum. İlçemiz insanlarının mutluluğu için hizmette bulunan her kim varsa hepsi de başımızın tacıdır. Her birine minnet ve şükran borçluyuz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

Samsun Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:16
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Günseli Eczanesi
Ilkadim
İrem Eczanesi
Ilkadim
Sevgi Eczanesi
Ilkadim
Öykü Eczanesi
Atakum
Türk Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Mutlu son

Mutlu son

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 995 bin 791 lira ceza verildi

Atakum Belediyesi’nden borçlu vergi mükelleflerine ’1 Şubat’ hatırlatması

Atakum Belediyesi’nden borçlu vergi mükelleflerine ’1 Şubat’ hatırlatması

Esnaf kredi ertelemesinden memnun

Esnaf kredi ertelemesinden memnun

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Türkiye, Terme ile birlikte okuyacak

Türkiye, Terme ile birlikte okuyacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.