Başkan Sandıkçı’dan personele teşekkür

Canik Belediyesi personellerinden Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail Yazıcı emekliye ayrıldı. Başkan İbrahim Sandıkçı emekliye ayrılan İsmail Yazıcı’ya plaket ve çiçek verdi. Sandıkçı “Bugüne kadar ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı hem şahsım hem de ilçem adına kendisine teşekkür ediyorum. İlçemiz insanlarının mutluluğu için hizmette bulunan her kim varsa hepsi de başımızın tacıdır. Her birine minnet ve şükran borçluyuz" diye konuştu.