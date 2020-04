Başkan Say 1 yılını değerlendirdi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilerle bir araya gelerek yapılan 1 yıllık çalışmaları değerlendirerek çeşitli konularda da müjdeler verdi.

Başkan Say, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle basın mensuplarıyla telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl göreve başlamasının birinci yılında yaptığı hizmetler konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Say, görevi devralması ile birlikte tüm ekip olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını vurguladı. Başkan Say, “Okulların en acil ihtiyaçlarını belirleyip, 14 okulun sırasıyla ihtiyaçlarını giderdik. Park ve bahçeler boyutuyla sahil çalışmamızı devam ettirdik. Sahil bandında Maliye Parkı dediğimiz parkı tamamen yeniledik. Kent ormanının ilk etabını Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında başlattık. Kamelya oyun grupları ile kırsaldan başlayarak parklarımıza katkı sunduk. Millet bahçemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylattık. Bütün sahili gören ve içerisi dolu olacak bir millet bahçesi olacak. Temizlik işleri araçlarını yeniledik, korona sürecinde mahalle yıkamaları, cami ve genel kullanım alanları ile araç dezenfekte işleri yaptık” dedi.