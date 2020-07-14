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Başkan Say’dan ’15 Temmuz’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan İsmail Say, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say’dan ’15 Temmuz’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan İsmail Say, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz’un bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı tarih olduğunu vurgulayan Başkan Say, “15 Temmuz gecesi; vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Hain gece ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine darbeyi protesto etmek için 81 ilde halkımız sokağa çıktı. 15 Temmuz’da bu topraklarda tarih yeniden yazıldı. Alçaklara ve hainlere karşı dimdik duran milletimiz, onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi. Onurlu milletimizin; milli irade için, vatan için neler yapabileceklerini herkes gördü. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz’lar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından Türkiye’ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

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Ipekyolu
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