Başkan Say’dan ‘2 Nisan’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 Nisan Van’ın kurtuluşu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say, yayımladığı mesajda, “Bugün, Van’ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 102’nci yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzelliklerin ve güneşin şehri Van’ımızın, tam bir asır önce bugün 2 Nisan 1918’de düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünü; gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Anadolu’nun kapısı, serhat şehri Van; üzerinde yüzyıllarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşayan toplumlar arasına, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ekilen nifak tohumları nedeniyle bir dönem kan ve gözyaşıyla, mezalimlerle, Müslüman halkın vahşice katledilmesiyle ve harabe haliyle anılmıştır. Çok şükür ki; şehit kanlarıyla sulandıkça yaşadığı coğrafyada daha derine kök salan bu aziz millet sayesinde, dönemin işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Van da zulmün bin türlüsüne boyun eğmemiş, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ve kenetlenmenin 102. kurtuluş yılı vesilesiyle artacağına yürekten inanıyor, Van’ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.