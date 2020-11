Başkan Seçer: "Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yoğurt Pazarı’nda kentteki kadın kooperatifleri için açılan stantlarda üretici kadınlarla buluşup, eşi Meral Seçer’le birlikte ev alışverişini yaptı. Seçer, “Yeni yeni projeler geliştireceğiz. Kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin her zaman yanında olacağız. Onların gücü ve desteği olacağız. Kadınlar çalışsın, üretsin, biz onlara her alanda destek olalım" dedi.

Seçer çiftine, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de eşlik etti. Başkan Seçer, Yoğurt Pazarı’nda kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediği bir alan oluşturulduğunu ve alanın bir buluşma noktası olduğunu kaydetti. Tarsus’tan Mut’a kadar kentin her bölgesinden üretici kooperatiflerinin çeşit çeşit el işi, gıda maddeleri, tarımsal ürün, orijinal ve organik üretimlerinin sergilendiğini vurgulayan Seçer, “Çok sayıda ürünü bulmak mümkün burada. Kadınlarımıza ürünlerini değerlendirme imkanı sunduğu gibi aslında bir anlamda da sosyal olarak çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. İnsanlar burada bir arada, kardeşlik içerisinde, huzur içerisinde” diye konuştu.