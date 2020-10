Başkan Sekmen’den Muhtarlar Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yerel yönetimlerin omurgasını oluşturan muhtarlarımızla ne kadar övünsek azdır” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; yerel yönetim sistemi içerisinde muhtarların üstlendiği kilit role vurgu yaptı. Muhtarların üstlendikleri sorumluluğun kesinlikle ifade ve izah edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışan yerel yöneticiler için başarının işte bu yüzden kaçınılmaz olacağının altını çizdi.

Sekmen: “Muhtarlar bizim diğer yarımız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir muhtarın bir mahalle, bir mahallenin bir ilçe ve bir ilçenin de koca bir şehir demek olduğuna dikkati çekerek, “Muhtarlarımız bir bütünün parçaları ve yerel hizmet çarkının en güçlü dişlileridir. Muhtarlarımız olmadan bu mekanizma sürekli yarım ve eksik kalır. Dolayısıyla muhtarlarımız bizim diğer yarımız, demokrasimizin temel yapıtaşı, en güçlü yanımız ve birlikte inşa ettiğimiz yarınlarımız demektir” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımızın emeği çok büyüktür”

Erzurum’da göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve köy muhtarlarıyla sıkı bir birliktelik ve işbirliği sergilediklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Muhtarlarımız, bizim Erzurum’a hizmet etme gayretimizi artıran hem yol ve hem de mesai arkadaşlarımızdır. Mahallelerimize ve köylerimize yönelik olarak attığımız her adım ve ürettiğimiz her hizmette kuşkusuz muhtarlarımızın emeği ve katkısı da çok büyüktür. Bu vesileyle muhtarlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyor, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.