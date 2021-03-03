Başkan Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Suriye’deki faaliyetlerini anlattı

Başkan Şeref Ateş, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Enstitüye tevdi edilen görev ile Suriye’de bulunduklarını ve bölgedeki insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesinin de estetik olduğunu dile getirerek; “Yani insanların şiire, tiyatroya, müziğe olan ilgileri çok yüksek. Ve Azez’deki merkezimiz onlar için bir umut bir buluşma noktası oldu.” sözlerine yer verdi.

Kısa zamanda bir taraftan oradaki entelektüel yapıyı yeniden tesis etmek onlara bir zemin oluşturmak istediklerini belirten Prof. Dr. Ateş, merkezin kursiyerleri tarafından hazırlanan ve sahneye konan Zeytin Ağacı adlı oyunla ilgili olarak, tiyatro ekibininTürkiye turnesi kapsamında 3-4 Mart tarihlerinde sahne almak üzere ülkemize geldiklerini ve ekipte de yer alan Adnan için çok mühim bir buluşma da gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Ateş, “ Bu insani yaklaşım çok önemli çünkü bu coğrafyalar hakikaten bizim medeniyetimiz.” şeklinde konuştu.

'ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZI CANLANDIRMAMIZ LAZIM'

Medeniyetimizden çok uzaklaştığımızı ve aynı zamanda çok fazla istismar edildiğini belirten Prof. Dr. Ateş, “ Özellikle Suriye’de ve Irak’ta adına ne denirse densin insanlar şiddete silaha ve kaba güce inanır oldu. Dolayısıyla biz bu medeniyetin çocukları olarak ister Arap ister Kürt ister Türkmen olsun yeniden estetiğin ve etiğin hâkim olduğu, insanların birbirine tebessüm ettiğinde bunun sadaka sayıldığı ortak kültürel mirasımızı canlandırmak için hareket etmemiz lazım. Bu ortak kültürel miras da ancak sanat yoluyla ortaya çıkabilir. Yunus’un felsefesine atıfta bulunduğumuzda dolayısıyla kayıtsız kalamayız, insanlık kayıtsız kalabilir ama Türkiye’nin bir kurumu olarak Yunus Emre Enstitüsü de bu elini yani kültür ve sanat vasıtasıyla insani boyutu dünyaya taşımak durumunda.” dedi.