MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Başkan Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Suriye’deki faaliyetlerini anlattı

Başkan Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Suriye’deki faaliyetlerini anlattı

03.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başkan Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Suriye’deki faaliyetlerini anlattı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, Yunus Emre Enstitüsünün geçtiğimiz Eylül ayında Suriye’de açtığı merkezin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başkan Şeref Ateş, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Enstitüye tevdi edilen görev ile Suriye’de bulunduklarını ve bölgedeki insanların en temel ihtiyaçlarından bir tanesinin de estetik olduğunu dile getirerek; “Yani insanların şiire, tiyatroya, müziğe olan ilgileri çok yüksek. Ve Azez’deki merkezimiz onlar için bir umut bir buluşma noktası oldu.” sözlerine yer verdi.

Kısa zamanda bir taraftan oradaki entelektüel yapıyı yeniden tesis etmek onlara bir zemin oluşturmak istediklerini belirten Prof. Dr. Ateş, merkezin kursiyerleri tarafından hazırlanan ve sahneye konan Zeytin Ağacı adlı oyunla ilgili olarak, tiyatro ekibininTürkiye turnesi kapsamında 3-4 Mart tarihlerinde sahne almak üzere ülkemize geldiklerini ve ekipte de yer alan Adnan için çok mühim bir buluşma da gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Ateş, “ Bu insani yaklaşım çok önemli çünkü bu coğrafyalar hakikaten bizim medeniyetimiz.” şeklinde konuştu.

'ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZI CANLANDIRMAMIZ LAZIM'

Medeniyetimizden çok uzaklaştığımızı ve aynı zamanda çok fazla istismar edildiğini belirten Prof. Dr. Ateş, “ Özellikle Suriye’de ve Irak’ta adına ne denirse densin insanlar şiddete silaha ve kaba güce inanır oldu. Dolayısıyla biz bu medeniyetin çocukları olarak ister Arap ister Kürt ister Türkmen olsun yeniden estetiğin ve etiğin hâkim olduğu, insanların birbirine tebessüm ettiğinde bunun sadaka sayıldığı ortak kültürel mirasımızı canlandırmak için hareket etmemiz lazım. Bu ortak kültürel miras da ancak sanat yoluyla ortaya çıkabilir. Yunus’un felsefesine atıfta bulunduğumuzda dolayısıyla kayıtsız kalamayız, insanlık kayıtsız kalabilir ama Türkiye’nin bir kurumu olarak Yunus Emre Enstitüsü de bu elini yani kültür ve sanat vasıtasıyla insani boyutu dünyaya taşımak durumunda.” dedi.

'GÖZYAŞLARININ RENGİ YOKTUR'

“Baktığınızda Fransız bir düşünürün söylediği ‘gözyaşlarının rengi yoktur.’ anlamındaki bir söz bütün dünyaya yayılabiliyor ama yanı başınızda milyonlarca insanın yaşadığı trajedi aynı etkiyi yaratmıyor.” diyen Başkan Ateş, Enstitü olarak bu durumu paylaşmak için sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DEVAM

Suriye'nin güvenli bölgelerinde Enstitünün kendi ekibiyle Türkçe öğretimine de devam ettiklerine işaret eden Ateş, "Şu anda 20 personel görevlendirdik. Bunlar bir taraftan kültür sanat faaliyetleri yapıyor. Diğer taraftan güvenli bölgeleri tarayarak, farklı projeler geliştiriyor. Şu anda 6 tane farklı sanat atölyemiz kuruluyor Azez'deki merkezimizde. Başta müzik olmak üzere kütüphane, uluslararası ilişkiler, kendi dergilerini çıkarma, sinema, kısa film gibi bütün bunların eğitimleri orada yerel insanlara en kısa süre içerisinde verilecek. diye konuştu.

Başkan Ateş, “Biz Enstitü olarak bu estetiğe ve etiğe çok önem veriyoruz çünkü etik olarak yaptığımız her şey aynı zamanda estetik oluyor. Yani iyiyi ve güzeli yaygınlaştırmamız gerekiyor. Azez’de de bu güzelliği ortaya çıkarıyoruz insanların yüzündeki o tebessüm de bizi mutlu ediyor.” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyorTunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'kısıtlama' genelgesi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Bunny Wailer hayatını kaybetti

Bunny Wailer hayatını kaybetti

Charlotte Gainsbourg silah kuşanıyor

Haberleri peş peşe geliyor! Gaza bastı

Pop müziğinin acı kaybı! Serpil Barlas hayatını kaybetti

Serpil Barlas hayatını kaybetti

Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

Tunus'ta Türkçe şarkılar söyleniyor

Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Sagopa Kajmer eski şarkılarından Kolera'yı sildi

Nejat İşler Bangladeş'te en iyi erkek oyuncu seçildi

Nejat İşler Bangladeş'te en iyi erkek oyuncu seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.