Başkan Soyer, EGİAD Ege Toplantıları’na katıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) tarafından online olarak düzenlenen Ege Toplantıları’nın 78.’sine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in büyük bir ittifakı olduğunu ve İzmir olarak her zorluğun altından bu ittifak sayesinde kalkabileceklerini söyledi.

EGİAD’ın bilim, siyaset, ekonomi, kültür, bürokrasi ve iş dünyasından önemli temsilcileri konuk ettiği Ege Toplantıları’nın 78.’si İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleşti. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle ilk kez online olarak gerçekleşen Ege Toplantısı’na, EGİAD Dernek Üyeleri, danışma kurulu üyeleri, paydaş kurumların temsilcileri, iş dünyası derneklerinin başkan ve yöneticileri ile cemiyet hayatının önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in de katıldığı toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan’ın açılış konuşmasıyla başladı. İzmir’in büyük bir ittifakı olduğunu, bunun eşsiz bir zenginlik olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, İzmir olarak her zorluğun altından bu ittifak sayesinde kalkabileceklerini ifade ederek, “Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, EGİAD gibi İZTO gibi kurumlarımızın işbirliği ile her türlü zorluğu el ele aşabilmekteyiz” dedi.