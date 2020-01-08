YURTHABER
  4. Başkan Süer: “Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak”

Başkan Süer: “Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak”

VAN HABERLERİ  | 08.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü yeni hizmet binasının nisan ayında tamamlanarak faaliyete başlayacağını söyledi.Göreve geldiği günden bu yana sektörün dinamikleri ile görüşerek üyelerine en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten (Van TB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu kapsamda Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan Süer: “Et ve Süt Kurumu Yeni Hizmet Binası Nisanda Faaliyete Başlayacak”

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü yeni hizmet binasının nisan ayında tamamlanarak faaliyete başlayacağını söyledi.
Göreve geldiği günden bu yana sektörün dinamikleri ile görüşerek üyelerine en iyi şekilde hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten (Van TB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, bu kapsamda Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Et ve Süt Kurumu Van Kombina Müdürü Nesim Baykara ile sürekli görüşerek bilgi aldığını belirten Başkan Süer, süreci en başından beri takip ettiklerini vurguladı. 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası uzun bir süre atıl durumda kalan hizmet binasının Van dışında kurulması fikrine karşı çıkarak, burada olması için lobi çalışması yaptıklarını vurgulayan Süer, “Üyelerimizden gelen dilekçeler, saha araştırmaları sonucu oluşturduğumuz raporları dönemin yetkililerine sunduk ve çabalarımız sonuç buldu” dedi.
Yeni hizmet binasının inşaat alanında sık sık incelemeler yaparak, bilgi aldıklarını söyleyen Süer, “Et ve Süt Kurumu yeni hizmet binası nisan ayında faaliyete başlayacak. İlimizin en önemli kurumları arasında olan Et ve Süt Kurumundan üreticimiz modern teknolojilerle donatılmış, tüm ayrıntıların düşünüldüğü yeni yerden layığıyla hizmet alacaklar” ifadelerini kullandı.
Başkan Süer, bölge hayvancılığına önemli katkı sağlayacak yeni hizmet binasının yapımında emeği geçenleri tebrik ederek, Van halkına hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Başkale’deki çocuklara trafik kuralları tiyatro oyunuyla öğretiliyorBaşkale’deki çocuklara trafik kuralları tiyatro oyunuyla öğretiliyor
Doğudaki şeker fabrikalarına fazladan yüzde 10 prim desteğiDoğudaki şeker fabrikalarına fazladan yüzde 10 prim desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor

Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor

Van Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Halk Eczanesi
Ipekyolu
İncir Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Fatih Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Hayat Eczanesi
Ercis
Demir Eczanesi
Gevas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket

Van’daki cumhuriyet savcılarına plaket

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.