Başkan Taşlı Babalar Gününü kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Babalar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Varlık sebebimiz olan babalarımızın, sadece yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgiyle anılması gerekir” dedi.

Başkan Taşlı Babalar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Taşlı, “Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklarımızdır. Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Varlık sebebimiz olan babalarımızın, sadece yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgiyle anılması gerekir. Babalar günü vesilesiyle tüm babaların bu özel gününü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.